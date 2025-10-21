Triumph spendiert der Bonneville-Familie neue Zutaten

Triumph hat für die kommenden sechs Monate 18 Neuheiten und Modellüberarbeitungen angekündigt. Den Anfang macht die bunte Bonneville-Familie. Die modernen Klassiker bekommen im neuen Modelljahr kurvenoptimierte Assistenzsysteme, einen neuen LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht und serienmäßig einen USB-Anschluss sowie eine Geschwindigkeitsregelanlage. Bobber und Speedmaster erhalten zusätzlich ein neues Bodywork sowie einen um zwei auf 14 Liter vergrößerten Tank und leichtere Alu-Felgen. Zudem erhöhen breitere Sitze mit dickerem Polster den Fahrkomfort. Die Speedmaster bekommt außerdem einen geraderen Lenker. Beide Modelle sind ebenso wie die T 120 mit ihren neuen Graphics erstmals A2-kompatibel.

Die ebenfalls neu gestylte Scrambler 900 erhält zum neuen Modelljahr zusätzlich unter anderem eine Upside-Down-Gabel, eine Alu-Schwinge, leistungsstärkere Bremsen und andere Instrumente. Der neuen Scrambler 1200 X wird die XE mit Öhlins-Federung zur Seite gestellt.



Die Preise bewegen sich je nach Modell zwischen 11.995 Euro (Österreich: 13.395 Euro) und 15.895 Euro (18.495 Euro). (aum)





