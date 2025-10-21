Toyota legt um zwei Prozent zu

Toyota hat in den ersten neun Monaten des Jahres in Europa 930.452 Fahrzeuge abgesetzt, darunter 65.051 Modelle von Lexus. Das ist in beiden Fällen neuer Rekord und entspricht einem Wachstum von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Mit einem Marktanteil von 7,3 Prozent behauptete die Kernmarke Platz zwei hinter VW. Im Nutzfahrzeugbereich steigerte das Unternehmen die Auslieferungen um 21 Prozent auf 117.410 Einheiten. Über 30 Prozent entfielen auf den Hilux. (aum)