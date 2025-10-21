Logo Auto-Medienportal
Neue Topausstattung beim Opel Corsa

aum – 21. Oktober 2025

Ultimate nennt Opel die neue Topausstattung des Corsa, die es zu Preisen ab 31.260 Euro gibt. Mit serienmäßigem Infotainment- und Tech-Paket sowie schwarzem Dach und 16-Zoll-Leichtmetallrädern bietet er gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten GS einen Preisvorteil von 20 Prozent.

Speziell für die höheren Ausstattungsvarianten gibt es außerdem das Komfort-Paket GS & Ultimate mit Active Drive Assist Plus für 900 Euro. Dazu zählen unter anderem der automatische Geschwindigkeitsassistent mit Stoppfunktion, die aktive Spurhaltehilfe und eine erweiterte Verkehrszeichenerkennung. Zum Aufpreis von 100 Euro kommt noch die Fahreraufmerksamkeitswarnung hinzu.

Für die kalte Jahreszeit hat Opel außerdem das Winter-Paket für 450 Euro und alle Ausstattungsvarianten im Angebot. Es umfasst sechsfach einstellbare Komfortsitzen vorne mit mehrstufiger Sitzheizung, ein beheizbares Lederlenkrad und beim GS zwei klappbare Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung. (aum)

Opel Corsa Electric Ultimate.

Opel Corsa Electric Ultimate.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Corsa Electric Ultimate.

Opel Corsa Electric Ultimate.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Corsa Electric Ultimate.

Opel Corsa Electric Ultimate.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Corsa Electric Ultimate.

Opel Corsa Electric Ultimate.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Corsa Electric Ultimate.

Opel Corsa Electric Ultimate.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

