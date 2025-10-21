Logo Auto-Medienportal
Der Weltmeister wechselt zu Dacia

aum – 21. Oktober 2025

Lucas Moraes, mit Toyota am Wochenende frisch gekürter Weltmeister der Rallye-Raid-Serie, wechselt zu Dacia. Der 35 Jahre alte Brasilianer wird sein Debüt in einem zusätzlich eingesetzten Dacia Sandrider bei der Dakar Anfang Januar geben. Als Navigator wird Dennis Zenz aus Klausen in der Eifel an Bord sein.

Mit Édouard Boulanger, Copilot von Sébastien Loeb, stellt Dacia nach dem Sieg im letzten Lauf in Maroko in diesem Jahr den Rallye-Raid-Weltmeister in der Beifahrerwertung. Die beiden Franzosen werden 2026 ebenso weiterhin für das Team in der W2RC fahren wie das spanische Duo Cristina Gutiérrez und Pablo Moreno sowie Nasser Al-Attiyah (Katar) mit Navigator Fabian Lurquin (Belgien). (aum)

