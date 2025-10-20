Toyota schickt den C-HR zum Elektriker

Toyota wird im ersten Quartal den C-HR+ einführen. Die vollelektrische Ausgabe des C-HR aerodynamische Optimierungen und dank der anderen technischen Plattform elf Zentimeter mehr Radstand als die Hybridversionen und damit mehr Beinfreiheit im Fond. Durch den fünf Zentimeter längeren Überhang beträgt das Kofferraumvolumen 416 Liter.

Die Einstiegsmotorisierung bildet eine 57,7-kWh-Batterie in Verbindung mit Vorderradantrieb und 123 kW Leistung (167 PS). Die Reichweite soll bis zu 456 Kilometer betragen. Darüber hinaus ist eine Variante mit 77 kWh großer Batterie verfügbar, die sowohl mit Vorder- als auch mit Allradantrieb angeboten wird.



Die Frontantriebsversion leistet 165 kW (224 PS) und ermöglicht Fahrten mit einer Batterieladung von über 600 Kilometern. Die Allradversion bietet 252 kW (343 PS) und beschleunigt den C-HR+ mit Allradantrieb in 5,2 Sekunden von null auf 100 km/h. Die maximale Reichweite mit 20-Zoll-Rädern beträgt 505 Kilometer.



Fahrzeugbestellungen sind ab Dezember möglich. (aum)

