Stauprognose: Lebhafter Reiseverkehr

aum – 20. Oktober 2025

Zwar bleibt es am kommenden Wochenende (24.–26.10.) bei lebhaftem Herbstreiseverkehr, mit allzu großen Störungen rechnet der ADAC in seiner Stauprognose aber nicht. Dennoch sollten etwas längere Fahrzeiten einkalkuliert werden: In Baden-Württemberg und Österreich beginnen jetzt die Ferien und in Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein dauern sie noch eine Woche. Auf den Heimreiserouten dürfte der Verkehr deutlich zunehmen, da in Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, dem Saarland sowie in den mittleren und nördlichen Landesteilen der Niederlande die Ferien enden. Dazu kommen rund 1300 Autobahnbaustellen.

Besonders belastet sein dürften (in beiden Richtungen) folgende Streckenabschnitte:
- A 1 Dortmund – Bremen – Hamburg – Lübeck
- A 1/A3/A4 Kölner Ring
- A 2 Magdeburg – Braunschweig – Hannover – Dortmund
- A 3 Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz
- A 4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz
- A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel
- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A 7 Hamburg – Flensburg und Hannover – Kassel – Würzburg – Füssen/Reutte
- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A 9 Nürnberg – München
- A 10 Berliner Ring
- A 24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin
- A 31 Emden – Leer und Gronau – Oberhausen
- A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach
- A 72 Hof – Chemnitz
- A 81 Heilbronn – Stuttgart – Singen
- A 93 Inntaldreieck – Kufstein
- A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen
- A 99 Umfahrung München

Auch im benachbarten Ausland muss zeitweise mit stockendem Verkehr gerechnet werden, wobei inzwischen auch dort der Rückreiseverkehr überwiegt. Zu den Problemrouten zählen die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route. An mehreren deutschen Grenzübergängen müssen sich Autofahrer auf zumindest stichprobenartige Kontrollen einstellen, vor allem bei der Einreise aus Österreich. Auch an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Frankreich und der Schweiz wird verstärkt kontrolliert. Auch auf polnischer Seite werden Kontrollen durchgeführt, allerdings mit unterschiedlicher Intensität. Staus sind daher vor allem an den Übergängen A 4 Ludwigsdorf (Görlitz), A 11 Pomellen (Stettin), A 12 Frankfurt (Oder) und A 15 Forst möglich.

Autofahrer sollten im Herbst außerdem vermehrt mit witterungsbedingten Behinderungen rechnen. Insbesondere in den Morgen- und Abendstunden kann Nebel die Sicht erheblich einschränken, mahnt der ADAC. Bei Fahrten in höhere Lagen der Alpen sollten nur noch Winterreifen verwendet werden. (aum)


Mehr zum Thema:

Bilder zum Artikel
Stau auf der Autobahn.

Stau auf der Autobahn.

Photo: Autoren-Union Mobilität

