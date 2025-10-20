Logo Auto-Medienportal
Yamaha bietet einen 155er-Roller an

aum – 20. Oktober 2025

Mit dem N-Max 155 bietet Yamaha im nächsten Quartal eine preisgünstige Alternative zur X-Max-Baureihe und oberhalb des N-Max 125 an. Er leistet mit 15,1 PS (11,1 kW) knapp drei PS mehr als der 125er und hat über 20 Prozent mehr Drehmoment. Der Roller mit dem für deutsche Verhältnisse ungewöhnlichen Hubraum wird ausschließlich in der Ausstattung Tech Max angeboten. Sie bietet unter anderem ein vernetztes 4,2 Zoll großes TFT-Cockpit, ein Garmin-Navigationssystem und eine Sitzbank in Lederoptik.

Die neue stufenlose Automatik YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission) bietet die beiden Fahrmodi „Town“ und „Sport“ sowie per Knopf eine Funktion zum Herunterschalten, um eine bessere Beschleunigung oder eine stärkere Motorbremse abzurufen. Yamaha verspricht ein motorradähnliches Schaltgefühl und auch dank Stopp-Start-Automatik einen Durchschnittsverbrauch von 2,4 Litern. Der N-Max 155 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 104 km/h.

Mit einem Preis von 4399 Euro kostet er lediglich 175 Euro mehr als der N-Max 125 Tech Max. (aum)

Yamaha N-Max 155.

Yamaha N-Max 155.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

