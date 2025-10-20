Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Opel Electric Rally Cup ist entschieden

aum – 20. Oktober 2025

In einem bis zur letzten Wertungsprüfung offenem Finale hat sich Tom Heindrichs mit Copilot Jonas Schmitz den Meistertitel im „ADAC Opel Electric Rally Cup 2025“ geholt. Der 21 Jahre alte Fahrer aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens und Halbbruder des noch amtierenden Weltmeisters Thierry Neuville steigt damit ins Junior-WM-Team von Opel auf. Sein stärkster Konkurrent, der Spanier Alex Espanol verlor wenige Kilometer vor dem Ziel mit einem Vorsprung von drei Zählern in einer sehr schnellen Passage die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mit dem Opel Corsa Rally Electric. Er blieb, wie auch sein Beifahrer Borja Odriozola unverletzt.

Ausgetragen wurde der letzte Lauf des ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokals im Rahmen der Central European Rallye. Der Servicepark befand sich in Hauzenberg nordöstlich von Passau. Als Vorausfahrzeug diente der neue, 207 kW (281 PS) starke Opel Mokka GSE Rally, den Junior-Europameister Calle Carlberg steuerte. (aum)

Weiterführende Links: Opel-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Tom Heindrichs holte sich mit Copilot Jonas Schmitz den Meistertitel im „ADAC Opel Electric Rally Cup 2025“.

Tom Heindrichs holte sich mit Copilot Jonas Schmitz den Meistertitel im „ADAC Opel Electric Rally Cup 2025“.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Tom Heindrichs holte sich mit Copilot Jonas Schmitz den Meistertitel im „ADAC Opel Electric Rally Cup 2025“.

Tom Heindrichs holte sich mit Copilot Jonas Schmitz den Meistertitel im „ADAC Opel Electric Rally Cup 2025“.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025: Der neue Mokka GSE Rally diente als Vorausfahrzeug.

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025: Der neue Mokka GSE Rally diente als Vorausfahrzeug.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025: Der neue Mokka GSE Rally diente als Vorausfahrzeug.

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025: Der neue Mokka GSE Rally diente als Vorausfahrzeug.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Cadillac Vistiq: German Luxury Car Of The Year.
Cadillac Vistiq: Das German Luxury Car Of The Year
Stau auf der Autobahn.
Stauprognose: Lebhafter Reiseverkehr
Yamaha N-Max 155.
Yamaha bietet einen 155er-Roller an
Renault Clio.
Der Renault Clio kann bestellt werden
Toyota hat sich bei der Central European Rally vorzeitig den Herstellertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft gesichert.
Toyota sichert sich vorzeitig den Herstellertitel
WSBK-Finale 2025 in Jerez.
Ducati gewinnt erneut Herstellerwertung der Superbike-WM

Audio

Kia EV3 - der ausgezeichnete Stromer

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren