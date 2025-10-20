Der Opel Electric Rally Cup ist entschieden

In einem bis zur letzten Wertungsprüfung offenem Finale hat sich Tom Heindrichs mit Copilot Jonas Schmitz den Meistertitel im „ADAC Opel Electric Rally Cup 2025“ geholt. Der 21 Jahre alte Fahrer aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens und Halbbruder des noch amtierenden Weltmeisters Thierry Neuville steigt damit ins Junior-WM-Team von Opel auf. Sein stärkster Konkurrent, der Spanier Alex Espanol verlor wenige Kilometer vor dem Ziel mit einem Vorsprung von drei Zählern in einer sehr schnellen Passage die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mit dem Opel Corsa Rally Electric. Er blieb, wie auch sein Beifahrer Borja Odriozola unverletzt.

Ausgetragen wurde der letzte Lauf des ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokals im Rahmen der Central European Rallye. Der Servicepark befand sich in Hauzenberg nordöstlich von Passau. Als Vorausfahrzeug diente der neue, 207 kW (281 PS) starke Opel Mokka GSE Rally, den Junior-Europameister Calle Carlberg steuerte. (aum)



