Der Renault Clio kann bestellt werden

Zu Preisen ab 19.900 Euro kann ab sofort der neue Renault Clio bestellt werden. Die ersten Fahrzeuge werden Anfang nächsten Jahres ausgeliefert. Die sechste Generation des Kleinwagens ist in zwei Motorisierungen, darunter ein Vollhybrid, und drei Ausstattungsstufen lieferbar. Die Einstiegsversion Evolution bringt unter anderem eine adaptiven Geschwindigkeitsregelung, einem erweiterten Aufmerksamkeitswarner, einer elektronischen Parkbremse mit Autohold, ein zentralen 10-Zoll-Display mit Smartphone-Bildschirmspiegelung, eine Armaturentafel mit Textilbezug, einem höhenverstellbaren Fahrersitz, einer Klimaanlage sowie Parksensoren hinten mit. Topmodell ist der Clio Full Hybrid E-Tech 160 Esprit Alpine mit einem Normdurchschnittsverbrauch von rund vier Litern. Er beschleunigt in 8,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und kostet 27.600 Euro. (aum)