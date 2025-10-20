Logo Auto-Medienportal
Toyota sichert sich vorzeitig den Herstellertitel

aum – 20. Oktober 2025

Toyota hat sich bei der Central European Rally zwei Läufe vor Saisonschluss vorzeitig den Herstellertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft gesichert. Es ist der fünfte in Folge. Kalle Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen holten sich bei der Veranstaltung in Deutschland, Tschechien und Österreich im GR Yaris Rally den Sieg. Elfyn Evans mit Copilot Scott Martin komplettierte den Doppelsieg mit dem zweiten Platz auf der letzten Wertungsprüfung und übernahm damit die Führung in der Fahrerwertung vor dem finnischen Duo sowie den Teamkollegen Sébastien Ogier und Vincent Landais.

Chancen auf den Titel hat auch noch Hyundai-Pilot Ott Tänak, der 50 Punkte Rückstand auf Evans hat und 37 Zähler hinter den beiden anderen Toyota-Fahrern liegt. (aum)

Bilder zum Artikel
