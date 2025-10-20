Logo Auto-Medienportal
Ducati gewinnt erneut Herstellerwertung der Superbike-WM

aum – 20. Oktober 2025

Beim Saisonfinale der Superbike-Weltmeisterschaft im spanischen Jerez hat sich Ducati 21-mal den Herstellertitel geholt. Es ist der vierte in der seriennahen Meisterschaft in Folge. Zu dem Erfolg trugen vier Fahrer bei, allen voran Vizeweltmeister Nicolò Bulega. Er gewann auf der Panigale V4 R 14 SBK-Rennen, darunter drei Hattricks in Australien, beim Heimrennen in Cremona und am Wochenende beim Saisonabschluss.

Weltmeister wurde Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu auf BMW. (aum)

Bilder zum Artikel
WSBK-Finale 2025 in Jerez.

WSBK-Finale 2025 in Jerez.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Nicolò Bulega gewann auf Ducati Panigale V4 R alle drei Rennen des Superbike-Finales in Jerez.

Nicolò Bulega gewann auf Ducati Panigale V4 R alle drei Rennen des Superbike-Finales in Jerez.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

