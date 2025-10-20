Ducati gewinnt erneut Herstellerwertung der Superbike-WM

Beim Saisonfinale der Superbike-Weltmeisterschaft im spanischen Jerez hat sich Ducati 21-mal den Herstellertitel geholt. Es ist der vierte in der seriennahen Meisterschaft in Folge. Zu dem Erfolg trugen vier Fahrer bei, allen voran Vizeweltmeister Nicolò Bulega. Er gewann auf der Panigale V4 R 14 SBK-Rennen, darunter drei Hattricks in Australien, beim Heimrennen in Cremona und am Wochenende beim Saisonabschluss.

Weltmeister wurde Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu auf BMW. (aum)