Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Porsche eröffnet neue Charging Lounge

aum – 20. Oktober 2025

Porsche hat in Evendorf an der A 7 in der Lüneburger Heide seine neunte Charging Lounge errichtet. Dort stehen sechs Schnellladesäulen mit bis zu 400 kW Leistung, die gleichzeitig abrufbar sind, zur Verfügung. Es ist nach Estenfeld bei Würzburg der zweite Charging-Lounge-Standort an der A 7 und der siebente in Deutschland.

Im Außenbereich gibt es überdachte Sitznischen mit eingelassenen Lautsprechern sowie im Innern Lounge-Sessel, eine Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks, einen Kaffeeautomat, einen Wasserspender und zwei Sanitärraume. Zudem steht kostenlos WLAN zur Verfügung. Außen- und Innenbereich werden rund um die Uhr überwacht. (aum)

Weiterführende Links: Porsche-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Porsche Charginb Lounge an der A 7 in Evendorf, Niedersachsen.

Porsche Charginb Lounge an der A 7 in Evendorf, Niedersachsen.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche Charginb Lounge an der A 7 in Evendorf, Niedersachsen.

Porsche Charginb Lounge an der A 7 in Evendorf, Niedersachsen.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche Charginb Lounge an der A 7 in Evendorf, Niedersachsen.

Porsche Charginb Lounge an der A 7 in Evendorf, Niedersachsen.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche Charginb Lounge an der A 7 in Evendorf, Niedersachsen.

Porsche Charginb Lounge an der A 7 in Evendorf, Niedersachsen.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche Charginb Lounge an der A 7 in Evendorf, Niedersachsen.

Porsche Charginb Lounge an der A 7 in Evendorf, Niedersachsen.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Porsche Charging Lounge in Signy-Avenex in der Schweiz.
Erste Porsche Charging Lounge in der Schweiz
Porsche Charging Lounge in Hamburg-Rahlstedt.
Porsche weiht weitere Charging Lounge ein
Die Preisträger des „Porsche Turbo Award 2024“.
Porsche verleiht „Turbo Award“ an Talente
Porsche.
Porsche leicht unter dem Vorjahresabsatz
Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.
Porsche lieferte über 320.000 Autos aus

Audio

Kia EV3 - der ausgezeichnete Stromer

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren