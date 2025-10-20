Porsche eröffnet neue Charging Lounge

Porsche hat in Evendorf an der A 7 in der Lüneburger Heide seine neunte Charging Lounge errichtet. Dort stehen sechs Schnellladesäulen mit bis zu 400 kW Leistung, die gleichzeitig abrufbar sind, zur Verfügung. Es ist nach Estenfeld bei Würzburg der zweite Charging-Lounge-Standort an der A 7 und der siebente in Deutschland.

Im Außenbereich gibt es überdachte Sitznischen mit eingelassenen Lautsprechern sowie im Innern Lounge-Sessel, eine Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks, einen Kaffeeautomat, einen Wasserspender und zwei Sanitärraume. Zudem steht kostenlos WLAN zur Verfügung. Außen- und Innenbereich werden rund um die Uhr überwacht. (aum)



