Stellantis investiert in den USA

Stellantis plant, in den nächsten vier Jahren 13 Milliarden US-Dollar (ca. 11,2 Milliarden Euro) in das US-Geschäft und die dortige Produktion zu investieren. Mit der bislang größten Summe sollen fünf neue Modelle und ein neuer Vierzylinder sowie 19 Produktupdates umgesetzt werden. Die Fertigungskapazität soll bis 2029 um die Hälfte gesteigert werden. Der Autokonzern will dabei über 5000 neue Arbeitsplätzen in den Fabriken in den Bundesstaaten Illinois, Ohio, Michigan und Indiana schaffen. (aum)



