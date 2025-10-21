Abschied vom Schotter: Citroën steigt in die Formel E ein

Vor sechs Jahren verabschiedete sich das Citroën-Team aus der Elite des Rallyesports und ging danach nur noch in der zweiten Liga an den Start, und nun wechseln die Schotter-Spezialisten auf den glatten Asphalt. Von der kommenden Saison an übernimmt die Marke in der Formel E den Platz von Maserati und kehrt wieder in eine Motorsport-Topklasse zurück. Damit endet auch die interne „Arbeitsteilung“ im Stellantis-Konzern. Bisher waren die Citroën-Piloten für die Abteilung Rallye zuständig, Peugeot für die Langstrecken-Weltmeisterschaft, und DS, die Premiummarke bei Stellantis, ging in der Formel E an den Start. Demnächst werden alle Rennen der Serie also zu einem (freundlichen) Kräftemessen der beiden Konzernmarken.

Citroën hält noch immer den Rekord der meisten Siege in der Markenwertung der Rallyeweltmeisterschaft und hat zudem viermal die Rallye Dakar gewonnen. Mit dem Wechsel in die zweite Rallye-Liga ist dieses motorsportliche Engagement allerdings mehr und mehr in den medialen Hintergrund geraten. Mit dem Wechsel in die Formel E wollen die Verantwortlichen in Paris auch die emotionalen Werte der Marke stärken. „Die Formel E ist weltweit die drittgrößte internationale Plattform im Motorsport. Wir übernehmen zwar den Startplatz von Maserati, haben aber ein anderes Konzept und sind bei Stellantis Motorsport angesiedelt,“ erklärt Citroën-Chef Xavier Chardon. Das Engagement in der elektrischen Rennserie ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt, mit einer Option auf weitere zwei Jahre.



Bereits eine Woche nach der offiziellen Bekanntgabe des Starts in der Formel E folgen die ersten offiziellen Tests und für Citroën eine erste Standortbestimmung vom 27. bis 30. Oktober auf der Rennstrecke Ricardo Tormo im südspanischen Valencia. Der Termin ist für alle Beteiligten ein wichtiger Gradmesser, weil dort das gesamte Starterfeld das einzige Mal vor dem ersten Rennen aufeinandertrifft. Die Saison beginnt am 6. Dezember im brasilianischen Sao Paulo.



Mit dem Einstieg des Citroën-Werksteams erhält die Serie einen weiteren Hersteller. In der Formel E sind aktuell auch Porsche, der indische Mahindra-Konzern, Jaguar, Nissan und DS unterwegs. Als Fahrer werden für Citroën Nick Cassidy aus Neuseeland und der Franzose Jean Eric Vergne an den Start gehen. Cassidy wechselt vom Team Jaguar zu den Franzosen und wird neben seinen Starts in der Formel E auch für Peugeot in der Langstreckenweltmeisterschaft fahren. Mit Jean Eric Vergne stößt ein zweifacher Formel-E-Weltmeister dazu. Wie sein Teamkollege ist er auch für Peugeot auf der Langstrecke unterwegs. Außerdem hält er mit 17 Qualifying-Siegen den Rekord für die meisten Pole Positions. (aum)

