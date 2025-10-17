Michael Leiters wird Vorstandsvorsitzender der Porsche AG

Michael Leiters (50) übernimmt zum 1. Januar 2026 das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Porsche AG. Das gab heute Wolfgang Porsche, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Porsche AG, bekannt. Oliver Blume, der die Porsche AG seit zehn Jahren als CEO leitet, führt weiterhin als Vorstandsvorsitzender den Volkswagen Konzern.

„Dr. Oliver Blume hat als Vorstandsvorsitzender der Porsche AG das Unternehmen in herausfordernden Zeiten mit großer Verantwortung übernommen und erfolgreich geführt. Der Aufsichtsrat der Porsche AG dankt Herrn Dr. Blume für seinen starken Einsatz. Wir freuen uns, mit ihm als CEO des Volkswagen Konzerns weiterhin eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten“, erklärte Porsche.



Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns und der Porsche AG erklärte zur neuen Verteilung der Verantwortung: „Nach zehn Jahren Verantwortung für die Porsche AG habe ich mich entschieden, zum Jahresende meine Aufgabe im Sinne des Volkswagen Konzerns an meinen Nachfolger zu übergeben. Ich durfte ein großartiges Unternehmen mit einem fantastischen Team entwickeln. Ich freue mich, dass mit Michael Leiters ein erfahrener Profi im Sportwagengeschäft diese Funktion übernimmt. Er und das neue Vorstandsteam haben mein volles Vertrauen. Ich wünsche ihnen viel Erfolg.“



Leiters ist promovierter Maschinenbauer, hatte vor McLaren führende Positionen bei Porsche inne und war Chief Technical Officer bei Ferrari.



Michael Leiters (50) war seit 1. Juli 2022 McLaren, den britischen Hersteller von Luxus- und Supersportwagen, als CEO. Er rfolgte damals auf Mike Flewitt. (aum)





