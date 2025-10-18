Logo Auto-Medienportal
ZF Aftermarket gewinnt den Equip Auto Paris 2025 Innovation Award

aum – 18. Oktober 2025

ZF Aftermarket wurde beim renommierten International Grands Prix for Automotive Innovation ausgezeichnet. Die Plattform ZF [pro]Manager überzeugte auf der Equip Auto Paris eine unabhängigen Jury aus fast 100 internationalen Fachjournalisten in der Kategorie Digitale Lösungen & Konnektivität. Mit dieser Auszeichnung wird ZF Aftermarket als digitaler Vorreiter der Branche anerkannt. Das Produkt punktete mit praxisorientierten Funktionen und Tools, die Werkstätten dabei unterstützen, Ressourcen zu sparen und ihren Kundenservice zu optimieren. (aum)



ZF [pro]Manager vereint Kundenkommunikation und Reparaturmanagement für Werkstätten in einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

