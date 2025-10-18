Der Porsche 963 gewinnt erneut alle GTP-Titel

Porsche und das Werksteam Porsche Penske Motorsport haben der Saison 2025 der IMSA WeatherTech SportsCar Championship ihren Stempel aufgedrückt. In einem spannenden Finale auf der Road Atlanta sicherten sich der Sportwagenhersteller aus Stuttgart und die Mannschaft mit Sitz in Mooresville, North Carolina, alle Titel in der Topklasse GTP. Seit Einführung des Regelwerks zur Saison 2023 ist der Porsche 963 in der IMSA-Serie das mit Abstand erfolgreichste Fahrzeug nach dem „Le Mans Daytona hybrid“ (LMDh)-Reglment für Prototypen-Rennwagen, Die Bilanz: insgesamt elf Siege, zwölf Titel und 9.441 Meisterschaftspunkte.

Vor allem die Qualitäten in den Langstreckenrennen stechen 2025 hervor. Denn Porsche gewann auch den IMSA Michelin Endurance Cup zum zweiten Mal in Serie. Diese Sonderwertung umfasst die Läufe in Daytona, Sebring, Watkins Glen, Indianapolis und auf der Road Atlanta.



„Man hat es uns nicht immer leicht gemacht“, schildert Thomas Laudenbach, Leiter Porsche Motorsport. „Unser Team hat große Moral bewiesen und jederzeit aus den jeweils vorhandenen Möglichkeiten das Maximale herausgeholt. Das macht mich unfassbar stolz.“ Und Roger Penske, Gründer und Vorsitzender der Penske Corporation, ergänzt: „Es ist ein bemerkenswerter Moment für unser Unternehmen und unsere mehr als fünf Jahrzehnte überspannende Zusammenarbeit mit Porsche“, kommentiert.“ Nach den vier Siegen in Daytona, Sebring, Long Beach und Laguna Seca konnte Porsche Penske Motorsport sechs weitere Podestplätze einfahren.



Eine enorme Konstanz, große Zuverlässigkeit, fehlerfreie Arbeit von Fahrern und Team sowie optimale Rennstrategien waren Schlüssel zum erneuten Gewinn aller Titel in der Topklasse GTP bei diesen Rennen:



26. Januar: Porsche feiert den 20. Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Daytona



15. März: Porsche baut seine Bilanz als Sebring-Rekordsieger weiter aus



12. April: Boxenmannschaft und Fahrer entscheiden „Long Beach Grand Prix“



11. Mai: Porsche-Doppelsieg im hochspannenden Rennen in Laguna Seca



31. Mai: Der Porsche 963 erreicht den 17. Podestplatz in Folge seit 2023



22. Juni: Unfall und mangelnde Konkurrenzfähigkeit bringen ersten Rückschlag



3. August: Porsche-Crews beim Crash-Festival auf der Road America glücklos



21. September: Schwieriges Rennen beim Heimspiel von Penske in Indianapolis



11. Oktober: Maximaler Erfolg beim „Petit Le Mans“ auf der Road Atlanta

Am Tag nach dem Finale erhielt Porsche den großen Herstellerpokal, Porsche Penske Motorsport sicherte sich die Mannschaftskrone und Campbell/Jaminet ihren ersten Titel in der Topklasse GTP. (aum)



