Škoda bringt neue Sondermodelle „Balance“

Die Sondermodelle sind ab sofort für fünf Baureihen bestellbar: Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia. Škoda kombiniert jeweils attraktive Serienausstattung mit mehreren bislang optionalen Paketen. Dazu kommt die erwähnte Garantieverlängerung. Je nach Modell ergibt sich so ein Preisvorteil von bis zu 3.200 Euro gegenüber vergleichbar ausgestatteten Serienfahrzeugen.

Fabia Balance



Beim Škoda Fabia Balance gehören 16-Zoll-Leichtmetallräder vom Typ Proxima in Grau mit schwarzen Aeroblenden sowie die Vorbereitung für eine Anhängerkupplung zum Serienumfang. Die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe sind abgedunkelt (Sunset). Zum Ausstattungspaket Licht & Sicht Plus zählen LED-Hauptscheinwerfer mit Kurven- und Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Regensensor, automatisch abblendender Innenspiegel und elektrisch anklappbare Außenspiegel. Das Paket Parken beinhaltet Parksensoren vorn und hinten, Rückfahrkamera, schlüssellosen Zugang (KESSY) und Fahrprofilauswahl.



Der Fabia Balance ist mit fünf Motor-Getriebe-Kombinationen erhältlich. Mit dem 1,0 MPI (59 kW/80 PS) und manuellem Fünfganggetriebe startet er bei 24.280 Euro. Der Preisvorteil beträgt hier bis zu 1.800 Euro.



Scala Balance und Kamiq Balance



Scala Balance und Kamiq Balance verfügen serienmäßig über eine Vorbereitung für eine Anhängevorrichtung, ein beheizbares Lenkrad und glanzgedrehte 17-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz. Die Pakete Licht & Sicht Plus, Winter Plus und Komfort umfassen unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer mit dynamischem Fahrlichtassistenten, beheizbare Vordersitze, beheizbare Frontscheibe, Parksensoren vorn und hinten, Rückfahrkamera und KESSY.



Beide Modelle werden mit fünf Motor-Getriebe-Optionen angeboten. Die Preise starten beim 1,0 TSI mit 70 kW (95 PS) und manuellem Fünfganggetriebe bei 29.330 Euro für den Scala Balance und 30.510 Euro für den Kamiq Balance. Der Preisvorteil liegt beim Scala bei bis zu 2.100 Euro, beim Kamiq bei bis zu 2.000 Euro.



Karoq Balance



Der Škoda Karoq Balance bietet anthrazitfarbene 17-Zoll-Leichtmetallräder Scutus mit mattschwarzen Aeroblenden, KESSY, ein beheizbares Lenkrad und eine schwenkbare Anhängevorrichtung. Außerdem sind die sonst optionalen Pakete Winter, Parken sowie Licht & Sicht enthalten, inklusive Matrix-LED-Scheinwerfern, LED-Ambientebeleuchtung und Rückfahrkamera.



Er ist mit allen sechs Motor-Getriebe-Varianten der Baureihe verfügbar. Die Preise beginnen bei 36.050 Euro für den 1,0 TSI mit 85 kW (115 PS) und manuellem Sechsganggetriebe. Der Vorteil beträgt bis zu 2.900 Euro.



Octavia Balance und Octavia Combi Balance



Den Abschluss bilden Octavia Limousine und Octavia Combi. Beide Versionen kommen mit der Design Selection Lodge in Anthrazit und Schwarz sowie glanzgedrehten 17-Zoll-Leichtmetallrädern. Zur Serienausstattung gehören zudem Akustikverglasung, getönte Scheiben (Sunset), Rückfahrkamera sowie beheizbare Windschutzscheibe, Vordersitze und Lenkrad. Weitere Ausstattung umfasst serienmäßige Matrix-LED-Scheinwerfer, Digital Cockpit Plus (10 Zoll) und ein 13-Zoll-Infotainmentsystem mit Navigation. KESSY, elektrische Heckklappe mit Komfortfunktion, variabler Ladeboden, Sonnenrollos an den hinteren Türen und Schlafkopfstützen an den äußeren Rücksitzen sind ebenfalls enthalten.



Es stehen jeweils sieben Motor-Getriebe-Varianten zur Wahl. Mit dem 1,5 TSI (85 kW/115 PS) und manuellem Sechsganggetriebe startet der Octavia Balance bei 34.410 Euro, der Octavia Combi Balance bei 35.110 Euro. Der Preisvorteil beträgt bis zu 3.200 Euro.



Garantie



Alle Balance-Modelle verfügen über eine dreijährige Anschlussgarantie, die die Herstellergarantie auf insgesamt fünf Jahre beziehungsweise bis zu 50.000 Kilometer erweitert. Optional lässt sich die maximale Laufleistung auf 100.000 oder 150.000 Kilometer erhöhen. (aum)

