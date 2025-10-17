Hyundai Ioniq 9: Das German Premium Car Of The Year

Ein Designerstück für Reise und Familie: Der Hyundai Ioniq 9 gehört zu den futuristischsten Modellen auf dem Markt. Doch es sind seine praktischen Qualitäten, welche die Jury der GCOTY Awards überzeugt haben.

Fast so viele Modelle wie im Segment „Compact“: In der Kategorie „Premium“ standen bei den GCOTY Awards dieses Jahr 27 Modelle zur Auswahl. Am Ende wurde es knapp, doch letztlich konnte sich im Votum der knapp 40 Fachjournalisten der Hyundai Ioniq 9 durchsetzen, haarscharf vor dem neuen Mercedes-Benz CLA in seiner Elektro-Variante.



Preislich streift der Koreaner bereits die Kategorie „Luxury“, die bei einem Einstandspreis von 70.000 Euro beginnt; mit 68.500 Euro liegt der Hyundai Ioniq 9 nur knapp darunter. Doch dafür wird sehr viel geboten: Von Voll-LED-Scheinwerfern über drei Sitzreihen mit sieben Sitzen bis hin zum Navigationssystem ist schon das Basismodell reichhaltig ausgestattet. Für Vortrieb sorgt hier ein Elektroantrieb mit 160 kW/218 PS, der die Hinterräder antreibt.



In der nächsthöheren Ausstattungsvariante namens Techniq gibt es gegen Aufpreis Allradantrieb und 226 kW/307 PS, im Topmodell Uniq lässt sich die Leistung der Allrad-Version optional auf 315 kW/428 PS steigern. Und dann gibt es den Uniq noch als sechs- statt siebensitzige Version, in der die zwei Einzelsitze in der Mitte wahlweise schwenkbar oder in einer „Relax“ -Variante ausgeführt sind. Der Schriftzug „Calligraphy“ auf der Zierblende beim Uniq verweist übrigens auf eine designorientierte Hyundai-Spitzenausstattung, die in Europa derzeit nicht angeboten wird.



Von außen wirkt der Ioniq 9 ausgesprochen futuristisch; Elemente wie die verglaste Frontpartie, die graphisch ausmodellierten Kotflügel - je nach Ausstattungsvariante schwarz, teil- oder vollackiert - und das wie beim Audi A2 stark eingezogene Kamm-Heck beweisen, dass im Automobildesign noch viel möglich ist.



Das gilt besonders, wenn unter dem Blech ein moderner Elektroantrieb steckt, denn der gibt den Designern mehr Flexibilität als der klassische Verbrenner. Die E-GMP-Plattform von Hyundai ist für ein Premium-SUV wie den Ioniq 9 ohnehin prädestiniert, denn sie zeichnet sich nicht nur durch überzeugende Motorvarianten, sondern auch durch eine 800-Volt-Architektur aus, mit der ungewöhnlich kurze Ladezeiten realisiert werden.



Mit 5,06 Metern Länge, 1,98 Metern Breite und 1,79 Metern Höhe ist der Hyundai Ioniq 9 eine imposante Erscheinung im Straßenbild. Sein auf den ersten Blick relativ hoher Einstiegspreis relativiert sich im Hinblick auf das Konkurrenzumfeld. Und es gibt aktuell hervorragende Leasingangebote: Gewerbekunden können ihn ab 449 Euro leasen - ohne Sonderzahlung. (aum)

