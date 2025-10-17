Hohe Zuwachsraten bei den alternativen Antrieben

Insgesamt 1.212.286 Neuwagen mit alternativen Antrieben (BEV, Hybrid, Plug-in, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) kamen von Januar bis einschließlich September 2025 zur Zulassung. Ihr Anteil am Gesamtneuzulassungsvolumen von 2.110.348 Personenkraftwagen (Pkw) betrug 57,4 Prozent. Die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen überstieg das Niveau des Vorjahreszeitraums um +25,6 Prozent.

Mit einem Elektroantrieb (BEV, Plug-in, Brennstoffzelle) waren 600.009 Neuwagen beziehungsweise 28,4 Prozent ausgestattet und damit 46,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.



382.202 Elektro-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen und damit 38,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Die BEV-Pkw erreichten einen Anteil von 18,1 Prozent bei den Neuzulassungen. Damit haben die BEV in Deutschland eine Quote nahe vier Prozent des Gesamt-Pkw-Bestands erreicht. (aum)

