Vorschau: Vom Bilster Berg nach China

17. Oktober 2025

Guido Reinking stellt sich die Frage aller Fragen: Wie schlägt sich ein Elektroauto auf der Rennstrecke? Er fährt mit einem sportlichen Polster auf dem Bilster Berg. Guido Borck schaut sich den neuen Alfa Romeo Tonale an. Und dann ist da noch Walther Wuttke, der in China um eine interessante Story kämpft. Michael Kirchberger beschreibt den Cupra Leon als das mittelstarke Bindeglied zwischen den beiden Automarken unter dem Seat Dach. Was der Golf-Rivale kann, zeigt sein Praxistest. Den Rahmen liefern auch diese Woche die interessantesten Nachrichten, Fotos und Videos, die uns die Aktualität jeden Tag auf den Schreibtisch legt. (aum)

Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale.

Photo: Alfe Romeo via Autoren-Union Mobilität

