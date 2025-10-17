Stellantis und Pony.ai starten mit dem leichten Nutzfahrzeug

Stellantis und Pony.ai, ein Pionier des vollautonomen Fahrens, haben eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, mit dem Ziel, die Entwicklung und den Einsatz von Robotaxi-Lösungen in Europa zu beschleunigen. Die Unternehmen planen, in den kommenden Monaten mit dem Einsatz von Testfahrzeugen auf Basis des Peugeot e-Traveller in Luxemburg zu beginnen. Von 2026 an ist eine schrittweise Einführung in europäischen Städten geplant. Die Praxistests konzentrieren sich auf die Auswertung von Sicherheit, Leistungsfähigkeit und der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Die Zusammenarbeit, mit der europäischen Abteilung von Pony.ai mit Hauptsitz in Luxemburg, wird die fortschrittliche Software für autonomes Fahren von Pony.ai mit der AV-Ready Medium-Size Van (K0)-Plattform von Stellantis in der vollelektrischen Variante integrieren, um sichere, skalierbare und effiziente Lösungen für die urbane Mobilität zu liefern. Die Kooperation wird sich zunächst auf leichte Nutzfahrzeuge konzentrieren und legt gleichzeitig den Grundstein für eine breitere Anwendung, die möglicherweise autonome Mobilitätsdienste für Waren und Personen umfassen könnten.



„Vollautomatisierte Fahrzeuge, die keine Fahrer erfordern, haben das Potenzial, die Art und Weise, wie sich Menschen in unseren Städten bewegen, zu verändern. Sie können sichere und erschwingliche Optionen bieten“, sagte Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer von Stellantis. Und Dr. James Peng, Gründer und CEO von Pony.ai freut sich, „mit Stellantis zusammenzuarbeiten, um unsere Technologie für autonome Mobilität nach Europa zu bringen“. „Ihre starke Präsenz in Europa und ihr Portfolio an ikonischen Marken machen sie zum idealen Partner, um unser Wachstum in diesem Schlüsselmarkt zu beschleunigen.“ (aum)

