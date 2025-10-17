Forvia Hella hält Umsatz auf Vorjahresniveau

Hella („FORVIA HELLA“) meldet heute einen währungsbereinigt um 0,4 Prozent auf 6,0 Mrd. Euro gestiegenen Umsatz für die ersten neun Monate des Jahres. Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von Forvia Hella: „Wir haben den Umsatz in einem volatilen Marktumfeld stabil gehalten und liegen im Rahmen unserer Erwartungen“ Insgesamt beobachtet das Unternehmen erhöhte Unsicherheiten infolge von Volatilitäten bei den Produktionsvolumina sowie von zunehmenden Spannungen in den globalen Liefer- und Logistikketten.

In der Business Group Elektronik verbesserte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,6 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,4 Milliarden Euro). Wesentlicher Treiber war das Umsatzwachstum im Radarbereich in allen Regionen.



In der Business Group Licht reduzierte sich der Umsatz um 8,5 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,0 Milliarden Euro). Ursächlich hierfür ist einerseits die allgemeine Marktschwäche mit einer rückläufigen Fahrzeugproduktion besonders im europäischen Raum.



In der Business Group Lifecycle Solutions reduzierte sich der Umsatz um 4,2 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 0,8 Milliarden Euro). Beeinträchtigt wurde die Geschäftsentwicklung der Business Group durch geringe Investitionen bei Herstellern von Nutzfahrzeugen, insbesondere im Land- und Baumaschinenbereich. (aum)



