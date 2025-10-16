Skoda Elroq: Das German Compact Car Of The Year

Ein Elektroauto zum Verbrenner-Preis: Als kleiner Bruder des Enyak gehört der Skoda Elroq schon kurz nach seinem Debüt zu den erfolgreichsten Modellen in seiner Klasse. Mit 33.900 Euro Einstandspreis konnte der Tscheche die Jury der GCOTY Awards überzeugen.

Es ist die an Neuvorstellungen reichste Kategorie auf dem deutschen Automobilmarkt: Die Klasse von 25.000 bis 40.000 Euro, die von der Jury der GCOTY Awards als „Compact“ definiert wird. Stolze 28 in den letzten zwölf Monaten präsentierte Modelle standen dort zur Wahl, mehr als in jeder anderen Klasse.



Mittendrin: Der Skoda Elroq, der mit einem Einstandspreis von 33.900 Euro auf den Kern des deutschen Automobilmarkts zielt. Er baut auf dem MEB-Baukasten auf, der nach wie vor zu den modernsten Elektro-Plattformen auf dem Markt zählt. Der Elroq tritt in der neuen Designsprache „Modern Solid“ auf, bei der ein „Tech-Deck-Face“ an die Stelle des klassischen Kühlergrills tritt. Der Markenschriftzug ist vorne frontal positioniert.



Mit 2,77 Metern Radstand und 4,49 Metern Länge ist der Elroq recht geräumig, und bei umgeklappter Rückbank stehen bis zu 1580 Liter Stauraum zur Verfügung. Die Materialanmutung ist deutlich besser als bei den Parallelmodellen der Marke Volkswagen, und es gibt viele pfiffige Details - beispielsweise ein Ladekabelnetz unter der Hutablage. Der Elroq wirkt ausgereift und perfekt durchkonstruiert wie kaum ein anderes Fahrzeug in seiner Klasse.



Drei Batteriegrößen mit Nettokapazitäten von 52 bis 77 kWh sorgen für Reichweiten von bis zu 580 Kilometern, die Akkus können mit bis zu 175 kW aufgeladen werden. Und die RS-Variante leistet geradezu brutale 250 kW/340 PS. In der Summe seiner Eigenschaften konnte sich der Skoda Elroq im Voting deutlich nach vorne setzen - mit größerem Vorsprung als jeder andere Klassensieger der heurigen GCOTY Awards. (aum)

