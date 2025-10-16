Die junge Marke Cupra soll auch den Konzern verändern

Cupra hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Sieben Jahre nach dem Start der Marke wurde das millionste Fahrzeug produziert – ein Cupra Formentor aus dem Stammwerk Martorell. Mit seinem eigenständigen Markencharakter und einem schnell wachsenden Modellportfolio hat Cupra diesen Erfolg in kurzer Zeit erzielt und sich als eine der am stärksten expandierenden Automobilmarken Europas etabliert. Vor diesem Hintergrund übernimmt Cupra eine Vorreiterrolle bei der Dekarbonisierung aller Konzernmarken.

Gegründet wurde Cupra 2018 als neue, mutige Marke innerhalb des Volkswagen-Konzerns – als Alternative für eine neue Generation von Autoliebhabern. Positioniert zwischen Volumen- und Premiumsegment steht Cupra für kreative Impulse, Wandel und den Anspruch, Konventionen stets zu hinterfragen.



Alle Cupra-Modelle vereinen expressives Design, Performance und einen eigenständigen Charakter. Zum aktuellen Portfolio gehören der Cupra Ateca (erstes Modell mit dem Tribal-Logo), der Cupra Leon (als eigenständiges Modell neu interpretiert), der Cupra Formentor (erstes exklusiv entwickeltes Fahrzeug und bis heute das meistverkaufte Modell), der vollelektrische Cupra Born, das elektrische SUV-Coupé Tavascan sowie das sportliche SUV Terramar.



Das Jubiläumsfahrzeug ist ein Cupra Formentor VZ 1.5 e-Hybrid in Magnetic Tech Matt – ein Modell, das die neue Designsprache der Marke verkörpert. Charakteristisch sind die „Sharknose“-Front, die dreieckigen Matrix-LED-Scheinwerfer und das beleuchtete Cupra-Logo in den Rückleuchten. Im Innenraum sorgen hochwertige Materialien und neugestaltete Elemente wie Mittelkonsole, Türverkleidungen, Armaturenbrett und Sitzbezüge für ein sportlich-elegantes Ambiente.



Angetrieben wird der Jubiläums-Formentor von der neuesten Generation des Plug-in-Hybridantriebs mit 200 kW (272 PS). Der neue 1.5-TSI-Motor, ein Elektromotor und ein größerer Akku mit 19,7 kWh netto verbinden Elektrifizierung und Performance.



Mit der Überzeugung, dass die Zukunft der Mobilität elektrisch ist, hat Cupra eine zentrale Rolle bei der Transformation der SEAT S.A. übernommen. Gemeinsam mit dem Volkswagen-Konzern, PowerCo und den Partnern des Projekts „Future: Fast Forward“ wurden zehn Milliarden Euro in die Elektrifizierung Spaniens investiert.



Drei Milliarden Euro flossen in die Modernisierung des Standorts Martorell. Dort wird aktuell die Linie 1 für die Produktion der urbanen Elektrofahrzeugfamilie des Konzerns umgerüstet – ein Projekt, das Cupra im Auftrag der Markengruppe Core verantwortet und das die Elektromobilität in Spanien und Europa breiter zugänglich machen soll. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2026 laufen dort der Cupra Raval und der Volkswagen ID. Polo vom Band. Ergänzt wird das Vorhaben durch eine 300-Millionen-Euro-Batteriemontageanlage, die kurz vor der Fertigstellung steht.



Nach der internationalen Expansion im Jahr 2025 mit neuen Cupra City Garagen in Wien und Manchester – damit stieg die Zahl der Standorte weltweit auf zwölf – verfolgt Cupra weiterhin das Ziel, zu einer globalen Marke Spaniens aufzusteigen. Die internationale Präsenz soll weiter wachsen. Derzeit prüft Cupra unter anderem Chancen im Nahen Osten, der durch seine Nähe zu Europa und sein dynamisches Wachstum eine besondere strategische Bedeutung hat. (aum)