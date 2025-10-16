Partnerschaft in Schwarz und Weiß

Bentley Motors und Steinway & Sons stellen jetzt in Hamburg eine exklusive Kooperation vor, in deren Zentrum ein speziell gestalteter Bentley Flying Spur Speed in Arctic White mit Piano-Black-Innenraum sowie eine limitierte Edition von Steinway-Flügeln in den Farben Ultra Black und Ultra White. Nach der Premiere touren der Bentley und die beiden Steinway-Modelle durch Europa und werden bei Konzerten für gemeinsame Kunden präsentiert.

Die Partnerschaft verbindet zwei Luxusmarken mit langer Tradition in Handwerkskunst, Präzision und Design. Der Flying Spur Speed mit Hybrid-V8-Antrieb spiegelt die monochrome Farbwelt der neuen Steinway-Modelle wider. Steinway fertigt die auf je 18 Model B und acht Model D Konzertflügel begrenzte Edition vollständig in Hamburg. Sie richtet sich an Musiker und Sammler, die Wert auf individuelle Gestaltung und hochwertige Verarbeitung legen. (aum)



