Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Partnerschaft in Schwarz und Weiß

aum – 16. Oktober 2025

Bentley Motors und Steinway & Sons stellen jetzt in Hamburg eine exklusive Kooperation vor, in deren Zentrum ein speziell gestalteter Bentley Flying Spur Speed in Arctic White mit Piano-Black-Innenraum sowie eine limitierte Edition von Steinway-Flügeln in den Farben Ultra Black und Ultra White. Nach der Premiere touren der Bentley und die beiden Steinway-Modelle durch Europa und werden bei Konzerten für gemeinsame Kunden präsentiert.

Die Partnerschaft verbindet zwei Luxusmarken mit langer Tradition in Handwerkskunst, Präzision und Design. Der Flying Spur Speed mit Hybrid-V8-Antrieb spiegelt die monochrome Farbwelt der neuen Steinway-Modelle wider. Steinway fertigt die auf je 18 Model B und acht Model D Konzertflügel begrenzte Edition vollständig in Hamburg. Sie richtet sich an Musiker und Sammler, die Wert auf individuelle Gestaltung und hochwertige Verarbeitung legen. (aum)

Weiterführende Links: Bentley-Presse

Mehr zum Thema: , , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Bentley Flying Spur Speed in Arctic White mit Piano-Black-Innenraum.

Bentley Flying Spur Speed in Arctic White mit Piano-Black-Innenraum.

Photo: Bentley via Autoren-Union Mobilität

Download:

Bentley Flying Spur Speed in Arctic White mit Piano-Black-Innenraum.

Bentley Flying Spur Speed in Arctic White mit Piano-Black-Innenraum.

Photo: Bentely via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Bentley hat den letzten W12 gebaut.
Bentley nimmt Abschied vom W12
GTÜ-Geschäftsführerin Gabriele Schmidt-Rauße und SSH-Geschäftsführer Tobias Plester unterzeichnen den Kooperationsvertrag.
GTÜ und SSH kooperieren
Skoda Auto-Vorstand für Vertrieb und Marketing Martin Jahn und Generaldirektorin Allur Oksana Cholstininova.
Ab Februar werden in Kasachtan Skodas verkauft
Satoshi Ogiso, President and CEO of Hino Motors Ltd.; Koji Sato, President and CEO of Toyota Motor Corporation; Martin Daum CEO of Daimler Truck AG; Karl Deppen CEO of Daimler Truck Asia (v.l.).
Nutzfahrzeughersteller stellen sich in Asien neu auf
Barbara Frenkel, Porsche-Vorstand für Beschaffung (re.) und Hilde Merete Aasheim, CEO von Norsk Hydro ASA.
Porsche will mit Hydro-Aluminium CO2-Bilanz deutlich reduzieren

Audio

Autonews vom 15. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren