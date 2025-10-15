So vielseitig war der Volkswagen Transporter noch nie

Gegenüber dem Vorgänger wurde das Angebot an Karosserie-, Laderaum- und Antriebskombinationen deutlich erweitert. Die Palette reicht vom Kastenwagen in mehreren Ausführungen über den Pritschenwagen mit Doppelkabine bis hin zum hochwertigen Caravelle Style.

Beim Antrieb stehen effiziente Turbodiesel, Elektrovarianten und ein Plug-in-Hybrid zur Wahl. Viele Modelle sind zudem mit Allradantrieb (4Motion) erhältlich. Seit ihrer Einführung Anfang 2025 hat sich die neue Generation dank des breiten Spektrums und verbesserter Eigenschaften erfolgreich etabliert. Fünf Jahre Neuwagengarantie und eines der dichtesten Servicenetze Europas runden das Angebot ab.



13 Karosserievarianten: Der Transporter ist ein Multitalent für Zuladungen bis zu 1,33 Tonnen. Je nach Radstand passen zwei oder drei Europaletten in den Laderaum – oder eine komplette Werkstattausstattung mit 230-Volt-Anschluss. Bis zu neun Personen finden je nach Version Platz an Bord.



Die Basis für diese Vielfalt bilden 13 Karosserieversionen:

Kastenwagen (bis zu drei Sitzplätze) mit Normaldach (5,8 m³) oder Hochdach (9,0 m³), Kastenwagen Plus (bis zu sechs Sitzplätze), Kastenwagen mit L-Trennwand (bis zu fünf Sitzplätze), verglaster Kombi (bis zu neun Sitzplätze), Pritschenwagen mit 4,2 m² Ladefläche und Doppelkabine (sechs Sitzplätze) sowie die Caravelle für den Personentransport (bis zu neun Sitzplätze). Alle Modelle gibt es mit normalem oder verlängertem Radstand, der Pritschenwagen immer mit langem Radstand.



Das serienmäßig digitale Cockpit ist auf den mobilen Arbeitsplatz ausgelegt. Für mehr Sicherheit sorgt unter anderem ein optionaler digitaler Innenspiegel, der das Kamerabild des Hecks ins Display überträgt und so auch bei geschlossener Karosserie die Sicht nach hinten ermöglicht.



Elf Antriebsoptionen: Die Basis bildet ein 81 kW (110 PS) starker TDI mit manuellem Getriebe. Darüber rangieren ein 110-kW-TDI (150 PS), optional mit Achtgang-Automatik, sowie ein 125-kW-Topdiesel (170 PS) mit serienmäßiger Automatik. Die 110- und 125-kW-TDIs lassen sich alternativ mit Allradantrieb 4Motion kombinieren; in diesen Fällen ist die Automatik stets an Bord.



Bis zu 2,8 Tonnen Anhängelast: Schon die Grundversion mit 81 kW zieht bis zu 2.000 kg (gebremst, zwölf Prozent Steigung). Ab 110 kW steigen die Anhängelasten auf bis zu 2.800 kg – je nach Modell. Der Plug-in-Hybrid schafft bis zu 2.300 kg. Die Elektroversionen und die Caravelle ziehen bis zu 2.300 kg, der Pritschenwagen mit Doppelkabine bis zu 2.000 kg.



58 Lackfarben; Auch bei den Farben bietet VWN maximale Auswahl. Serienmäßig stehen vier Unifarbtöne für Transporter und Caravelle bereit. Hinzu kommen fünf Metalliclacke sowie 49 Sonderfarben zur Anpassung an das Corporate Design von Unternehmen. (aum)

