Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Renault Trucks publiziert interaktive Karte für Lkw-Ladestationen

aum – 15. Oktober 2025

Renault Trucks hat auf seiner Unternehmenswebsite eine interaktive Karte publiziert, die alle öffentlichen Ladestationen für Elektro-Lkw in Europa zeigt. Das frei zugängliche Tool bietet einen stets aktuellen Überblick über das bestehende und geplante Ladenetz. Entlang der wichtigsten europäischen Transportkorridore können Transportunternehmen ihre Routen heute schon zuverlässig. Aktuell listet Renault (Stand: 30. September 2025): 191 betriebsbereite Lkw-Ladestationen, davon 157 Lkw-kompatible Tankstellen mit Ladeinfrastruktur.

Darüber hinaus sind zahlreiche Ladepunkte aufgeführt, die zwar nicht speziell für schwere Nutzfahrzeuge konzipiert, jedoch mit diesen kompatibel sind. In naher Zukunft wird zudem das MCS-Laden (Megawatt Charging) ein nahezu vollständiges Aufladen innerhalb weniger Minuten ermöglichen. (aum)

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Renault Truck Ladestation

Renault Truck Ladestation

Photo: Renault Truck via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Kinder auf dem Schulweg.
Nicht einmal fünf Prozent aller Schulwege sind sicher
Volkswagen Transporter mit Doppelkabine und Pritsche.
So vielseitig war der Volkswagen Transporter noch nie
Cadillac Optiq.
Der Cadillac Optiq bringt vollelektrischen Luxus nach Europa
Dacia Bigster: German Budget Car Of The Year 2026.
Dacia Bigster: Das German Budget Car Of The Year
Erneut leichter Preisrückgang an den Zapfsäulen
Dongfeng Box beim EuroNCAP-Crashtest.
Dongfeng Box enttäuscht bei Euro-NCAP-Tests

Audio

Autonews vom 15. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren