Renault Trucks publiziert interaktive Karte für Lkw-Ladestationen

Renault Trucks hat auf seiner Unternehmenswebsite eine interaktive Karte publiziert, die alle öffentlichen Ladestationen für Elektro-Lkw in Europa zeigt. Das frei zugängliche Tool bietet einen stets aktuellen Überblick über das bestehende und geplante Ladenetz. Entlang der wichtigsten europäischen Transportkorridore können Transportunternehmen ihre Routen heute schon zuverlässig. Aktuell listet Renault (Stand: 30. September 2025): 191 betriebsbereite Lkw-Ladestationen, davon 157 Lkw-kompatible Tankstellen mit Ladeinfrastruktur.

Darüber hinaus sind zahlreiche Ladepunkte aufgeführt, die zwar nicht speziell für schwere Nutzfahrzeuge konzipiert, jedoch mit diesen kompatibel sind. In naher Zukunft wird zudem das MCS-Laden (Megawatt Charging) ein nahezu vollständiges Aufladen innerhalb weniger Minuten ermöglichen. (aum)

