Erneut leichter Preisrückgang an den Zapfsäulen

Autofahrerinnen und Autofahrer können sich in dieser Woche über leicht gesunkene Kraftstoffpreise freuen. Laut aktueller ADAC-Auswertung sind die bundesweiten Durchschnittspreise sowohl für Benzin als auch für Diesel im Wochenvergleich zurückgegangen. Ein Liter Super E10 kostet derzeit im Mittel 1,671 Euro. Das sind 0,1 Cent weniger als noch in der Vorwoche. Diesel verbilligte sich um 1,0 Cent und liegt aktuell bei 1,584 Euro je Liter.

Der Preisunterschied zwischen Diesel und Super E10 hat sich mit nun 8,7 Cent je Liter (Vorwoche: 7,8 Cent) erneut etwas vergrößert. Trotz dieser Entwicklung bleibt die Differenz jedoch deutlich unter dem steuerlichen Abstand von rund 20 Cent je Liter – ein Hinweis darauf, dass das allgemeine Preisniveau des Selbstzünderkraftstoffs weiterhin hoch ist.



Um beim Tanken zu sparen, empfiehlt der ADAC, in den Abendstunden zur Tankstelle zu fahren. Fahrern von Benzinern können außerdem durch die Wahl von Super E10 statt E5 rund sechs Cent je Liter sparen – vorausgesetzt, das Fahrzeug ist für E10 freigegeben. (aum)

