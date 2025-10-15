Der Cadillac Optiq bringt vollelektrischen Luxus nach Europa

Mit dem vollelektrischen Optiq erweitert Cadillac sein Europa-Portfolio um einen kompakten Luxus-SUV, der Design, Technik und Komfort auf ein neues Niveau hebt. Als Einstiegsmodell in die elektrische Cadillac-Welt vereint der Optiq sportliche Dynamik mit markanter Präsenz und großzügigem Raumangebot – ideal abgestimmt auf die Ansprüche europäischer Kunden. In Deutschland ist er in den Ausstattungslinien Premium Luxury und Premium Sport ab 65.000 Euro erhältlich.

Die coupéartige Silhouette eines Performance-Fahrzeugs trifft auf die Präsenz eines SUV. Aerodynamische Elemente wie Diffusor und Dachspoiler unterstreichen den sportlichen Auftritt und verbessern die Effizienz. Im Innenraum erwartet die Insassen ein progressives, luxuriöses Ambiente mit viel Platz. Die Einführung des Optiq folgt dem wachsenden Interesse an kompakten Elektro-Luxusfahrzeugen. Er ergänzt das europäische Cadillac-EV-Portfolio, zu dem bereits der Lyriq, der sportlich ausgelegte Lyriq-V und der Vistiq zählen.



Angetrieben von einem 75-kWh-Batteriepaket und serienmäßigem Dual-Motor-Allrad liefert der Optiq 224 kW (304 PS) und 480 Nm Drehmoment. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt im Sportmodus in 6,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 184 km/h. Die WLTP-Reichweite beträgt bis zu 425 Kilometer.



Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören:



Regen On Demand: Eine druckempfindliche Schaltwippe am Lenkrad ermöglicht Verzögerung bis zum Stillstand und Rekuperation auf Fahrerwunsch.



One-Pedal-Driving: Beschleunigen und Verzögern ausschließlich über das Fahrpedal, inklusive Energierückgewinnung.



DC-Schnellladen: Bis zu 144 Kilometer Reichweite in 15 Minuten an öffentlichen Schnellladesäulen.



Fahrmodi: Tour, Sport, Snow/Ice und My Mode mit individuellen Einstellungen für Lenkung und Bremsverhalten.



21-Zoll-Leichtmetallräder mit 275/40 R21-Bereifung: Premium Luxury mit Pearl-Nickel-Felgen, Premium Sport mit Dark-Android-Felgen.



Brembo-Hochleistungsbremsen: 508-mm-Festsattelscheiben vorn und 432-mm-Schwimmsattelscheiben hinten für souveräne Verzögerung.



Im Innenraum setzt Cadillac auf Materialien, die Nachhaltigkeit und Luxus verbinden. Die Mittelkonsole besteht aus „PaperWood“, einem Verbund aus Tulpenholz und recyceltem Zeitungspapier. Ergänzt wird dies durch „Tide“, einen weichen Polyesterstoff aus 100 Prozent recyceltem Material. Zusammen schaffen diese Materialien eine warme, moderne Atmosphäre – komplettiert von einem 33-Zoll gekrümmten LED-Display mit 9K-Auflösung.



Der Cadillac Optiq ist ab dem 15. Oktober 2025 in Deutschland, Frankreich, Schweden und der Schweiz bestellbar. Die ersten Auslieferungen sind für Februar 2026 vorgesehen. (aum)

