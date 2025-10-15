Dacia Bigster: Das German Budget Car Of The Year

Autofahren darf nicht zum Luxus werden: Das ist die Botschaft der neuen Kategorie „Budget“, mit der die Jury der „GCOTY Awards“ ihre Liste an Fahrzeugklassen ergänzt. Immerhin acht neue Modelle, die in den vergangenen zwölf Monaten auf den Markt gekommen sind, qualifizierten sich für diese Klasse, die durch einen Einstandspreis von unter 25.000 Euro definiert ist. Nach Auszählung der Stimmen der knapp 40 Juroren stand der Sieger fest: Der neue Dacia Bigster, vor Hyundai Inster und Citroen C3.

Was die rumänische Marke zu Preisen ab 23.990 Euro auf die Räder gestellt hat, kann sich sehen lassen: ein Crossover, 457 cm lang, fünfsitzig und äußerst geräumig. Zur Wahl steht ein Mild-Hybrid mit 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor, Sechs-Gang-Handschaltung und Front- oder Allradantrieb sowie ein Vollhybrid mit 1,8-Liter-Vierzylinder-Saugmotor, Frontantrieb und zwei Elektromotoren. Den kleinvolumigeren Fronttriebler gibt es auch mit umweltfreundlichem Erdgas-Antrieb, nur einen Diesel bietet Dacia leider nicht an.



Die Allradvariante profiliert sich nicht nur mit verschiedenen Gelände-Fahrprogrammen, sondern auch mit stolzen 22 Zentimetern Bodenfreiheit. Der Kofferraum fasst je nach Variante 510 bis 667 Liter, bei umgeklappter Rückbank sogar bis zu 1937 Liter. Und die Mild-Hybride können bis zu 1,5 Tonnen ziehen.



Bei aller Praktikabilität bleibt der Komfort nicht auf der Strecke: Der Bigster ist komfortabel gefedert, die Geräuschdämmung ist gut, und mit 180 km/h Höchst- und Dauergeschwindigkeit lässt der Bigster praktisch jedes Elektroauto stehen. Dabei ist das Fahrgefühl je nach Variante ganz verschieden. Die Handschalter mit 103 kW/140 PS bieten durchaus klassischen Fahrspaß, die Vollhybrid-Version mit einer Systemleistung von 116 kW/155 PS ist komfortbetonter. Die Verbräuche liegen übrigens nahe beieinander: Mit Frontantrieb und Handschaltung konsumiert der Mild-Hybrid 5,5 Liter pro 100 Kilometer im offiziellen Zyklus (die sich leicht unterbieten lassen), die komplexe Vollhybrid-Variante liegt bei 4,7 Litern.



Vor gut 20 Jahren ist Dacia mit dem Anspruch angetreten, Mobilität für breite Schichten zugänglich zu machen; der Logan wurde damals auf einigen Märkten als 5000-Euro-Auto angeboten, und noch vor wenigen Jahren waren Dacia-Typen auch in Deutschland für unter 10.000 Euro angeboten. Das ist im aktuellen regulatorischen Umfeld nicht mehr möglich – doch die Marke steht nach wie vor für ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. (aum)

