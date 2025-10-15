Logo Auto-Medienportal
Dongfeng Box enttäuscht bei Euro-NCAP-Tests

aum – 15. Oktober 2025

Mit der wachsenden Nachfrage nach Elektroautos wächst auch das Angebot an günstigen Modellen. Einer dieser neuen Kandidaten für Europa ist jedoch bei den aktuellen Euro-NCAP-Sicherheitstests durchgefallen: Der Dongfeng Box, ein kleines E-Auto des chinesischen Staatskonzerns Dongfeng Motor Corporation, erreichte lediglich drei von fünf Sternen. Beim Frontalcrash versagten mehrere Schweißpunkte, was die Gefahr von Verformungen im Innenraum und damit das Verletzungsrisiko erhöht.

Das Problem trat beim Test mit der mobilen, progressiv verformbaren Barriere auf. Dabei prallen zwei Fahrzeuge mit jeweils 50 km/h teilweise überlappend frontal aufeinander – eine Unfallkonstellation, die für besonders viele Tote und Schwerverletzte verantwortlich ist. Der Box erzielte beim Insassenschutz für Erwachsene nur 69 Prozent. Die instabile Karosserie wirft Zweifel auf, ob sie bei ähnlichen Unfällen mit höherer Geschwindigkeit ausreichend Schutz bieten könnte. Zudem ließ sich nach dem Aufprall die automatische Türverriegelung nicht öffnen, was Rettungskräfte behindern kann.

Auch andere Mängel sorgten für Kritik: Ein zu gering gefüllter Fahrerairbag ließ den Kopf des Fahrers mit dem Lenkrad kollidieren. Bauteile im Bereich des Armaturenbretts stellten ein Verletzungsrisiko für die Beine der vorderen Insassen dar. Außerdem fehlen Maßnahmen, um bei einem Seitenaufprall ein Zusammenprallen der Insassen zu verhindern. Laut Euro NCAP muss der Hersteller nacharbeiten, um mit der Konkurrenz in diesem Segment mithalten zu können.

Während andere günstige Elektroautos wie BYD Dolphin Surf, Firefly, Mini Cooper E, Lynk & Co 02 oder Renault 4 und 5 vier oder fünf Sterne erreichen, bleibt der Dongfeng Box also deutlich zurück.

Deutlich besser schnitt ein anderes neues Modell ab: Der Cadillac Optiq, ein kompakter Elektro-SUV, erreichte fünf Sterne. In der Vergangenheit taten sich US-Hersteller bei Euro NCAP schwer – etwa der Ford Mustang (2 Sterne, 2017), der Jeep Wrangler (1 Stern, 2018) oder der Chrysler Voyager (1,5 Sterne, 2007). Der Optiq zeigt nun, dass amerikanische Hersteller technologisch aufgeschlossen haben. Er kam auf 83 Prozent beim Erwachsenenschutz, 81 Prozent beim Kinderschutz, 76 Prozent beim Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmer und 74 Prozent bei den Sicherheitsassistenten.

Auch der Volkswagen-Konzern ließ gleich mehrere Modelle testen oder neu bewerten: Der Audi Q3 wurde komplett neu geprüft, der Škoda Octavia, der VW Golf, der ID.4 und der T-Cross traten nach dem Protokoll von 2025 zur Neubewertung an – noch bevor 2026 nochmals strengere Standards greifen. Die Modelle basieren auf der MQB-Evo-Plattform, die überwiegend für Verbrenner konzipiert wurde. Da die Elektrifizierung langsamer vorankommt als erwartet, werden diese Baureihen wohl länger laufen als geplant. Q3, Octavia, ID.4 und Golf erreichten jeweils fünf Sterne; der T-Cross kam nur auf drei.

Aktuelle Euro-NCAP-Ergebnisse im Überblick:

Audi Q3 – 5 Sterne

BMW X3 – 5 Sterne

Cadillac Optiq – 5 Sterne

Chery Tiggo 7 (überarbeitet) – 5 Sterne

Chery Tiggo 8 (überarbeitet) – 5 Sterne

Cupra Born (überarbeitet) – 5 Sterne

Dongfeng Box – 3 Sterne

DS N°8 – 4 Sterne

Ebro s700 – 5 Sterne

Ebro s800 – 5 Sterne

Hongqi EHS5 – 5 Sterne

IM IM5 – 5 Sterne

Mazda 6e – 5 Sterne

MG MGS6 EV – 5 Sterne

Škoda Octavia (überarbeitet) – 5 Sterne

Volkswagen Golf (überarbeitet) – 5 Sterne

Volkswagen ID.4 (überarbeitet) – 5 Sterne

Volkswagen T-Cross (überarbeitet) – 3 Sterne

Weiterführende Links: EuroNCAP

Bilder zum Artikel
Dongfeng Box beim EuroNCAP-Crashtest.

Dongfeng Box beim EuroNCAP-Crashtest.

Photo: EuroNCAP via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Cadillac Optic.

Video: EuroNCAp via Autoren-Union Mobilität

Download:

Audio

Autonews vom 15. Oktober 2025

