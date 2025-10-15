Winter-Ratgeber: Jetzt beginnt die sanfte Jahreszeit

Eine alte Autofahrerregel sagt, von Oktober bis Ostern gehören Winterreifen auf die Räder. Es ist also so weit. Nässe, Glätte, Eis und Schnee werden uns wieder herausfordern. Wer sich jetzt richtig vorbereitet, ist nicht nur gesetzlich auf der sicheren Seite, sondern vor allem sicher unterwegs. Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung weist Autofahrerinnen und Autofahrer jetzt auf ihre Pflichten und die wichtigsten Regeln hin.

Situative Winterreifenpflicht: In Deutschland gilt die sogenannte situative Winterreifenpflicht. Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch oder Reifglätte dürfen nur Fahrzeuge mit geeigneter Bereifung auf die Straße. Zulässig sind ausschließlich Reifen mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke). Auch Ganzjahresreifen mit Alpine-Symbol sind geeignet, jedoch nicht die keine Reifen, die nur mit der M+S-Kennzeichnung tragen. Deren Nutzung bei Winterwetter ist seit Oktober 2024 nicht mehr erlaubt.



Wer dennoch bei winterlichen Straßenverhältnissen mit ungeeigneten Reifen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt in Flensburg. Kommt es zu einer Behinderung oder gar einem Unfall, werden höhere Strafen angesetzt. Wichtig für den Winterurlaub: Wer ins Ausland fährt, sollte sich über die dort geltenden Reifenregeln erkundigen. In vielen Ländern sind Winterreifen Pflicht, unabhängig vom aktuellen Wetter.



Sicherheit beginnt bei der Reifenprüfung: Die GTÜ empfiehlt vor der Wintersaison einen gründlichen Check der Pneus.



Kennzeichnung: Das Alpine-Symbol muss vorhanden sein.



Profiltiefe: Gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 1,6 Millimeter. Die GTÜ empfiehlt wenigstens vier Millimeter, um ausreichend Grip zu gewährleisten. Zuverlässig arbeitende analoge Messschieber sind für wenige Euro erhältlich. Digitale Varianten machen es komfortabler.



Alter: Ab etwa sechs Jahren lässt die Gummielastizität nach, spätestens nach acht bis zehn Jahren sollten Reifen ersetzt werden. Orientierung bietet der vierstellige DOT-Code auf der Reifenflanke. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Produktionswoche und die letzten zwei für das Herstellungsjahr.



Zustand: Risse, Beulen oder ungleichmäßiger Abrieb sind Warnsignale – der Reifen oder Fahrwerkteile könnten beschädigt sein.



Luftdruck: Regelmäßig bei kalten Reifen prüfen und den vom Hersteller empfohlenen Wert einstellen.

Befestigung: Nach einem Reifenwechsel die Radschrauben nach kurzer Fahrstrecke nachziehen lassen.



Fahrweise anpassen: Winterreifen sind ein entscheidender Sicherheitsfaktor in der kalten Jahreszeit. Ebenso wichtig ist eine angepasste Fahrweise auf winterlichen Straßen. Also ruhig lenken, sanft mit Fahrpedal und Bremse umgehen; den Abstand vergrößern; auf Brücken, in Waldschneisen oder in Schattenbereichen mit besonders glatten Stellen rechnen; den Tempomat bei Glätte meiden.



In brenzligen Situationen können eingebaute Assistenzsysteme helfen, etwa das Antiblockiersystem (ABS) und das elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP). Auf eisigem Untergrund mit besonders geringer Haftung können beide Systeme überfordert sein. Selbst abruptes Absteigen vom Fahrpedal kann dann schon einen ungewollten Impuls ausüben. In diesen Situationen zählt jeder zusätzliche Meter Abstand zum Vordermann. Also: Sanfte Fahrer braucht das Land – und solche mit kühlem Kopf. (aum)



Die Ergebnisse des aktuellen Winterreifentests 2025 der GTÜ:

https://www.auto-medienportal.net/artikel/detail/68625?searchterm=GT%C3%9C



