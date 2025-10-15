Logo Auto-Medienportal
Škoda Kodiaq jetzt auch für Polizei und Feuerwehr im Einsatz

aum – 15. Oktober 2025

Die Landespolizei Hessen nutzt künftig Škoda Kodiaq im täglichen Dienst. Auch die Werkfeuerwehr der Schott AG in Mainz setzt auf den Škoda Kodiaq. In ihrer Flotte dient er als Kommandowagen. Mit flexiblem und großzügigem Raumangebot bietet der Škoda Kodiaq gute Voraussetzungen für einen Sonderfahrzeug-Ausbau. Bei Fahrzeugen für Bundes- und Landesbehörden kann das komplette Handling des Umbaus direkt über Škoda Auto Deutschland erfolgen.

Zunächst werden bei der hessischen Landespolizei Škoda Kodiaq in der Version mit fünf Sitzen im Einsatz sein. Das 4,76 Meter lange SUV ist ausgerüstet nach den speziellen Anforderungen der Dienststellen. Dazu zählen eine Signalanlage auf dem Fahrzeugdach, die Funkanlage und ein flexibles Schranksystem im Gepäckraum, das mit 910 Litern Volumen gute Voraussetzungen für die Unterbringung der umfangreichen Ausrüstung bietet. (aum)

Die Landespolizei Hessen nutzt Skoda Kodiaq.

Die Landespolizei Hessen nutzt Skoda Kodiaq.

