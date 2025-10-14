Der Alfe Romeo Tonale zitiert die große Vergangenheit

Rund dreieinhalb Jahre nach seiner Premiere beginnt für den Alfa Romeo Tonale heute mit seiner Vorstellung ein neues Kapitel. Dafür wurde das Kompakt-SUV gezielt überarbeitet, um den sportlichen Charakter, die Fahrdynamik und das international vielfach preisgekrönten Design zu schärfen. Dabei interpretiert das Design ikonische Stilmerkmale neu. Auffällig ist der neu gestaltete zentrale Bereich des Kühlergrills, der vom Supersportwagen Alfa Romeo Tipo 33 Stradale und dem Coupé Alfa Romeo Giulia GT aus den 1960er Jahren inspiriert ist.

Der kürzere vordere Überhang, die breitere Spur vorne und hinten sowie die Leichtmetallfelgen mit großem Durchmesser betonen die Proportionen des Tonale. Abgerundet wird das ästhetische Update durch die schwarz-weißen Alfa Romeo-Embleme an Front und Heck. In den Ausstattungsvarianten Veloce und Sport Speciale ist der Schriftzug Tonale in Schwarz ausgeführt.



Auch beim neuen Alfa Romeo Tonale stehen Mechanik und Elektronik im Dienst des sportlichen Fahrverhaltens. Das beruht auf dem straff abgestimmten Fahrwerk mit Einzelradaufhängungen nach dem McPherson-Prinzip, der optimalen Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse und – je nach Ausführung – der leistungsfähigen Bremsanlage von Brembo sowie der direktesten Lenkung in diesem Segment (Übersetzungsverhältnis von 13,6:1).



Der Alfa Romeo Tonale Ibrida, der auf Mild-Hybrid-Technologie setzt, stellt jetzt eine Systemleistung von 129 kW (175 PS) zur Verfügung, 15 PS mehr als das Vorgängermodell. Geblieben ist die Kombination eines 1,5-Turbo-Benziners mit einem 48-Volt-Elektromotor (P2). Ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe überträgt die Antriebsleistung auf die Vorderräder. Der Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-In Q4 stellt 199 kW (270 PS) zur Verfügung. Serienmäßig ist der elektrifizierte Allradantrieb (e4WD): Der Verbrenner überträgt seine Kraft mittels Sechs-Gang-Automatikgetriebes auf die Vorderachse. Der Elektromotor treibt die Hinterachse an. Anfang 2026 wird der neue Diesel verfügbar sein, der unverändert 96 kW (130 PS) leistet. (aum)

