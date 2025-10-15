Logo Auto-Medienportal
Ratgeber: Runter mit den Kosten fürs Auto und die Reparatur

aum – 15. Oktober 2025

Ersatzteile und Werkstätten werden teurer: Laut GDV sind die Preise für Kfz-Ersatzteile binnen eines Jahres um knapp sechs Protent gestiegen – bei Teilen wie Türen oder Motorhauben sogar um acht Prozent. Werkstattstunden kosten inzwischen häufig über 200 Euro. Der AvD nennt konkrete Sparmöglichkeiten.

1. Versicherung optimieren

Tarife vergleichen: Kündigung meist bis 30. November möglich. Bei Beitragsanpassung gilt Sonderkündigungsrecht.

Rabatte nutzen: Ein Anruf beim Versicherer kann schon Vergünstigungen bringen.

Zahlweise & Selbstbeteiligung: Jahreszahlung und höhere Selbstbeteiligung senken Beiträge.

Realistische Kilometerangabe: Zu hoch geschätzte Fahrleistung verteuert die Police.

Telematik-Tarife: Defensive Fahrweise wird mit Rabatten belohnt.

Werkstattbindung: Kann die Prämie reduzieren.

Vollkasko prüfen: Bei Fahrzeugen über fünf Jahren oft verzichtbar.

AvD-Vorteile: Mitglieder erhalten Sonderkonditionen und Schutz vor hohen Reparaturkosten.

2. Fahrweise und Kraftstoffkosten

Vorausschauend fahren: Weniger stark beschleunigen und bremsen reduziert Verbrauch.

Tempo zügeln: Über 130 km/h steigt der Verbrauch überproportional.

ECO-Modus nutzen: Bei Automatikfahrzeugen oft vorhanden.

Klimaanlage sparsam einsetzen.

Abends tanken: Nach 18 Uhr sind Kraftstoffe oft 10 Cent je Liter günstiger.

E10 statt E5 tanken: Spart bei geeigneten Fahrzeugen 5 Cent oder mehr pro Liter. Hinweis steht meist im Tankdeckel oder Handbuch.

Fazit: Wer Versicherung, Fahrverhalten und Tankgewohnheiten anpasst, kann die steigenden Kosten deutlich abfedern. (aum)

