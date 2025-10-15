Ratgeber: Runter mit den Kosten fürs Auto und die Reparatur

Ersatzteile und Werkstätten werden teurer: Laut GDV sind die Preise für Kfz-Ersatzteile binnen eines Jahres um knapp sechs Protent gestiegen – bei Teilen wie Türen oder Motorhauben sogar um acht Prozent. Werkstattstunden kosten inzwischen häufig über 200 Euro. Der AvD nennt konkrete Sparmöglichkeiten.
1. Versicherung optimieren
Tarife vergleichen: Kündigung meist bis 30. November möglich. Bei Beitragsanpassung gilt Sonderkündigungsrecht.
Rabatte nutzen: Ein Anruf beim Versicherer kann schon Vergünstigungen bringen.
Zahlweise & Selbstbeteiligung: Jahreszahlung und höhere Selbstbeteiligung senken Beiträge.
Realistische Kilometerangabe: Zu hoch geschätzte Fahrleistung verteuert die Police.
Telematik-Tarife: Defensive Fahrweise wird mit Rabatten belohnt.
Werkstattbindung: Kann die Prämie reduzieren.
Vollkasko prüfen: Bei Fahrzeugen über fünf Jahren oft verzichtbar.
AvD-Vorteile: Mitglieder erhalten Sonderkonditionen und Schutz vor hohen Reparaturkosten.
2. Fahrweise und Kraftstoffkosten
Vorausschauend fahren: Weniger stark beschleunigen und bremsen reduziert Verbrauch.
Tempo zügeln: Über 130 km/h steigt der Verbrauch überproportional.
ECO-Modus nutzen: Bei Automatikfahrzeugen oft vorhanden.
Klimaanlage sparsam einsetzen.
Abends tanken: Nach 18 Uhr sind Kraftstoffe oft 10 Cent je Liter günstiger.
E10 statt E5 tanken: Spart bei geeigneten Fahrzeugen 5 Cent oder mehr pro Liter. Hinweis steht meist im Tankdeckel oder Handbuch.
Fazit: Wer Versicherung, Fahrverhalten und Tankgewohnheiten anpasst, kann die steigenden Kosten deutlich abfedern. (aum)
Mehr zum Thema: AvD , Ersatzteilpreise , Werkstattpreise , Tipps , Sparen
