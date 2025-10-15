Ratgeber: Runter mit den Kosten fürs Auto und die Reparatur

Ersatzteile und Werkstätten werden teurer: Laut GDV sind die Preise für Kfz-Ersatzteile binnen eines Jahres um knapp sechs Protent gestiegen – bei Teilen wie Türen oder Motorhauben sogar um acht Prozent. Werkstattstunden kosten inzwischen häufig über 200 Euro. Der AvD nennt konkrete Sparmöglichkeiten.

1. Versicherung optimieren



Tarife vergleichen: Kündigung meist bis 30. November möglich. Bei Beitragsanpassung gilt Sonderkündigungsrecht.



Rabatte nutzen: Ein Anruf beim Versicherer kann schon Vergünstigungen bringen.



Zahlweise & Selbstbeteiligung: Jahreszahlung und höhere Selbstbeteiligung senken Beiträge.



Realistische Kilometerangabe: Zu hoch geschätzte Fahrleistung verteuert die Police.



Telematik-Tarife: Defensive Fahrweise wird mit Rabatten belohnt.



Werkstattbindung: Kann die Prämie reduzieren.



Vollkasko prüfen: Bei Fahrzeugen über fünf Jahren oft verzichtbar.



AvD-Vorteile: Mitglieder erhalten Sonderkonditionen und Schutz vor hohen Reparaturkosten.



2. Fahrweise und Kraftstoffkosten



Vorausschauend fahren: Weniger stark beschleunigen und bremsen reduziert Verbrauch.



Tempo zügeln: Über 130 km/h steigt der Verbrauch überproportional.



ECO-Modus nutzen: Bei Automatikfahrzeugen oft vorhanden.



Klimaanlage sparsam einsetzen.



Abends tanken: Nach 18 Uhr sind Kraftstoffe oft 10 Cent je Liter günstiger.



E10 statt E5 tanken: Spart bei geeigneten Fahrzeugen 5 Cent oder mehr pro Liter. Hinweis steht meist im Tankdeckel oder Handbuch.



Fazit: Wer Versicherung, Fahrverhalten und Tankgewohnheiten anpasst, kann die steigenden Kosten deutlich abfedern. (aum)

