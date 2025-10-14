Im Modelljahr 2026 neue Farbpalette – bekannte Technik

Honda kündigt für das Modelljahr 2026 eine aktualisierte Farbpalette für das beliebtes Duo CB650R und CBR650R an. Seit der Einführung zur Saison 2019 haben sich sich Nakedbike im Neo-Sports-Café-Design und das vollverkleidete, supersportliche Schwestermodell mit Vierzylinder-Motorisierung, leichtem Handling und umfangreicher Ausstattung eine führende Position in der europäischen Motorradszene erobert. An Attraktivität gewann das Duo zuletzt mit der Einführung der Honda E-Clutch-Technologie, die Motorradfahren für Anfänger wie Fortgeschrittene angenehmer und aufregender gestaltet. (aum)











