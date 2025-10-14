130 Jahre Škoda: Mit einem Fahrrad fing alles an

Am Anfang stand Slavia, ein solides Fahrrad, mit dem Laurin und Klement ihre Landsleute mobil machten. Im Jahr 1895 rollte das Zweirad aus der Werkstatt in Mlada Boleslaw, dem damaligen Jungbunzlau, und vier Jahre später wagten sich die beiden Unternehmer an die Entwicklung eines Motorrads. Was auf zwei Rädern funktioniert, muss doch auch mit vier Rädern funktionieren, dachten sich die beiden erfolgreichen Unternehmer – das Ergebnis war 1905 die offene Voiturette A, ein uriger offener Zweisitzer mit einem lautstarken Zweizylindermotor, der am 15. April 1906 auf der Prager Automobilausstellung gezeigt wurde. In den folgenden Jahren etablierte sich die Marke als Hersteller und fusionierte 1925 mit dem Pilsener Industriekonzern Škoda.

Die tschechische Marke war damals, in den Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg ein angesehenes Unternehmen, das seinen festen Platz in der gehobenen europäischen Automobilhierarchie hatte. Sportliche Erfolge bei der Rallye Monte Carlo durch den Popular Monte Carlo trugen dazu bei, dass die Marke auch bei den Schönen und Reichen beliebt war. Ein Höhepunkt in der Modellgeschichte war der 1938 auf den Markt gerollte Superb 3000 OHV, dessen 3,3-Liter-Sechszylinder 85 PS leistete und eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h erreichte.



Doch nach den Jahren in der Premiumklasse kam der Sozialismus über die Tschechoslowakei und Škoda musste in einer anderen Liga spielen. Allerdings schafften es die Entwickler in Mlada Boleslaw – im Gegensatz zu ihren Kollegen im Ostblock – eine eigenständige Position aufzubauen. Bei den Classic Days, mit denen Škoda jetzt sein 130-Jähriges feierte, standen die Vertreter der Vor- und Nachkriegszeit in Reih und Glied und zeigten den Bruch, der durch die sozialistische Planwirtschaft verursacht wurde. Gefragt waren nun Modelle für die Massenmobilität, wobei die Modelle der 1950er Jahre wie Felicia und Octavia sich auch auf dem Weltmarkt behaupten konnten. Das Felicia Cabriolet zum Beispiel war elegant gezeichnet und fand auch im kapitalistischen Westen seine Kunden.



Der gute Ruf der tschechischen Ingenieure hatte sich damals bis Neuseeland herumgesprochen, wo die Regierung versuchte, eine eigene Automobilproduktion aufzubauen und deshalb den Import durch hohe Zölle einschränkte. Eine Entwicklungsmannschaft aus Mlada Boleslaw wechselte damals für zweieinhalb Jahre nach Neuseeland, und das Ergebnis war 1966 der Trekka, der als Basis die Plattform des Octavia Combi nutzte. Der Trekka ähnelte nicht zufällig dem Land Rover, war aber deutlich preiswerter und bei den Freunden rustikaler Mobilität entsprechend beliebt. Damals war der Trekka das preiswerteste Fahrzeug in Neuseeland. Eine Ausfahrt mit dem urigen Gefährt ist heute harte Arbeit, wenn es darum geht, den Trekka davon zu überzeugen, geradeaus zu fahren, zu verzögern und den passenden Gang im hakeligen Vierganggetriebe zu finden. Insgesamt entstanden 2500 Trekka, doch Škodas wurden noch bis 1976 in Neuseeland gefertigt.



Mitte der 1950er Jahre verordnete die sozialistische Führung den Entwicklern in Mlada Boleslaw einen Kurswechsel. Eine vollkommen neue Fahrzeug-Generation sollte entstehen, und die Ingenieure begannen mit der Suche nach möglichen Antriebskonzepten. Am Ende votierten die Verantwortlichen für die damals beliebte Heckmotor-Lösung. Schließlich hatten Volkswagen, Simca, Renault, Hillman und sogar Chevrolet diese Anordnung gewählt und waren damit erfolgreich. 1964 rollte der erste Škoda mit Heckmotor an den Start. Der 1000 MB wurde von einem 42 PS starken Ein-Liter-Vierzylinder-Motor angetrieben und hatte ausreichend Platz für vier Erwachsene. Ein Höhepunkt dieser Baureihe war 1970 das 110 R Coupé mit 52 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h, der als Basis für die Rallye- und Rennwagen der Marke diente. Noch heute lässt sich der 110 R durchaus dynamisch bewegen und lässt erahnen, welche Rolle das Modell damals bei Škoda spielte.



Allerdings mussten die Verantwortlichen in Mlada Boleslaw irgendwann erkennen, dass sie mit ihrem Heckmotorkonzept ziemlich allein waren. Frontantrieb war jetzt das Gebot der Stunde, und sogar Volkswagen hatte sich inzwischen vom Heckmotor verabschiedet. „Wir wussten, dass sich etwas ändern musste, doch die Regierung in Prag wollte keine kostspieligen Änderungen, und so wurden die Heckmotor-Fahrzeuge weiter gebaut“, blickt ein Škoda-Sprecher zurück. In den 1970er Jahren waren die Modelle aus der Tschechoslowakei die preiswertesten Modelle auf dem Markt, doch auch das konnte den Absatz nicht ankurbeln.



Also musste eine Lösung her, wenn Škoda seine Rolle als Devisenbringer weiterspielen sollte. Die übernahm 1987 der Favorit, mit dem eine Typenbezeichnung aus den 1930er Jahren wiederbelebt wurde. Damals wurden die ersten 171 Exemplare an ausgewählte tschechische Kunden ausgeliefert. Das von der Prager Führung verordnete Konzept entsprach dem Zeitgeschmack. Frontantrieb, Heckklappe und Platz für vier Personen. Als Designer war zunächst der Design-Star Giorgetto Giugiaro ausgewählt, doch dessen Entwurf wurde von der politischen Führung als „zu italienisch“ abgelehnt. Die Reaktion des Designers ist nicht überliefert. Also übernahm Bertone das Design und das Ergebnis war eine gefällige Form mit vielen Kanten.



Nach dem Ende Sozialismus begann in Mlada Boleslaw eine neue Zeitrechnung. Renault und Volkswagen kämpften um die vielversprechende Marke, und am Ende hatten die Wolfsburger im Jahr 1991 die besseren Argumente. Den Ingenieuren in Mlada Boleslaw stand nun die moderne VW-Technik zur Verfügung, und in der Folge entstanden so Modelle wie die Octavia, Fabia und Yeti. Am Ende feierte sogar der Superb sein Comeback, weil Staatschef Vaclav Havel eine tschechische Limousine für seine repräsentativen Auftritte verlangte. (aum)



