Showcar mit Tradition und Zukunftsanspruch

Ein prägendes Merkmal des Showcars Vision Iconic ist der neu gestaltete, aufrechte Chromgrill mit Rauchglasstruktur, Konturbeleuchtung und beleuchtetem Stern. Er basiert auf historischen Vorbildern wie W 108, W 111 und 600 Pullman und wurde erstmals mit dem vollelektrischen GLC vorgestellt. Schlanke Scheinwerfer und tiefschwarzer Lack ergänzen die Front. Das Showcar integriert Technologien wie Solarlack, hochautomatisiertes Fahren (Level 4), Steer-by-Wire und Neuromorphic Computing.

Der Innenraum ist als Lounge konzipiert und verbindet analoge Elemente mit digitaler Funktionalität. Zentrale Elemente sind eine durchgehende Sitzbank, eine schwebende Glaskonstruktion („Zeppelin“) mit analog-digitalem Anzeigeensemble, Art-Déco-Anklänge, Perlmutt-Intarsien, Strohmarketerie und ein Vierspeichenlenkrad mit gläsernem Markenlogo.



Die Solarbeschichtung kann großflächig aufgetragen werden und liefert – abhängig von der Sonneneinstrahlung – Energie für mehrere tausend Kilometer pro Jahr. Sie enthält keine seltenen Erden, ist recycelbar und arbeitet mit 20 Prozent Wirkungsgrad.



Neuromorphic Computing soll den Energiebedarf und die Reaktionszeiten beim autonomen Fahren deutlich reduzieren. Es ermöglicht schnellere Objekterkennung und bis zu 90 Prozent geringeren Energieverbrauch gegenüber heutigen Systemen.



Level-2-Funktionen sind serienmäßig vorhanden; für die Zukunft ist Level 4 vorgesehen, inklusive automatisiertem Einparken und vollständiger Entlastung des Fahrers auf der Autobahn. Steer-by-Wire verbessert Handling und Bauraumflexibilität.



Parallel präsentiert Mercedes-Benz eine Capsule Collection mit sechs Outfits, die Farbwelt und Gestaltung des Fahrzeugs aufgreifen. Außerdem wurde ein Designbuch („Iconic Design“) vorgestellt, das die neue Designsprache dokumentiert. (aum)

