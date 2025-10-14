Volvo Trucks mit neuem Deutschlandchef

Markus Weckesser wurde zum Managing Director & Vice President für Deutschland ernannt. Er ist seit über 25 Jahren in der Volvo Group tätig und bringt umfassende Erfahrung aus Vertrieb, Service, Retail-Entwicklung und HR in die neue Rolle ein. Weckesser wird Teil des Managements für die Sales Area Europe North & Central und berichtet an Jessica Sandström, SVP Volvo Trucks Europe North & Central. Er folgt auf Peter Ström, der das Unternehmen verlassen hat. (aum)



