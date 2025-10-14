Logo Auto-Medienportal
Der Motorsport bestimmte die Richtung

aum – 14. Oktober 2025

Die KTM 990 RC R ist das Ergebnis der Weiterentwicklung der RC-Modellreihe auf der Basis konsequenter Entwicklungsarbeit, umfassender Daten aus der KTM-Forschung und aerodynamischen Erkenntnissen aus dem Motorsportprogramm. Gefertigt und montiert in Österreich, verfügt das Bike über einen speziell entwickelten Stahlrahmen mit druckgegossenem Aluminium-Heckrahmen. Das Chassis bietet ein präzises Front-End-Gefühl und eine Steifigkeit, die beim Beschleunigen Stabilität vermittelt.

Der 57 kg leichte, Euro5+-konforme LC8c-V2-Motor liefert 103 Newtonmeter (Nm) Drehmoment und 130 PS (96 kW). Die sportliche DNA der KTM 990 RC R ist spür- und sichtbar: bei der windkanaloptimierten Aerodynamik, den 320-mm-Brembo-Bremsen mit Vier-Kolben-HyperPure-Sätteln, der Verkleidung, dem WP Apex-Fahrwerk und dem 8,8-Zoll-TFT-Display, das die Fahrmodi anzeigt. Das Display liefert zudem Telemetriedaten wie Schräglage und Gasgrifföffnung während der Beschleunigung. Unterstützt wird das Bike von vier serienmäßigen ABS-Modi.
Die KTM 990 RC R wird ab Oktober 2025 vom Band laufen, und kurz darauf rollen die ersten Modelle auf die Verkaufsflächen autorisierter KTM-Händler. Preise werden noch nicht genannt. (aum)

