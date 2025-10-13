Forvia liefert Sitzkomfortlösungen für Hyundai-Kia

Forvia, Anbieter von Automobiltechnologien und nachhaltigen Mobilitätslösungen, hat vom koreanischen Automobilkonzenrn Hyundai-Kia den Auftrag erhalten, Lordosenstützsysteme zu liefern, die Sitzkomfort, Gesundheit und Sicherheit während der Autofahrt verbessern. Der Auftrag umfasst Komfortlösungen für drei Modelle von Hyundai und Kia, die ab 2027 in Europa und den USA auf den Markt kommen sollen. Es ist das erste Mal, dass Forvia von Hyundai-Kia den Auftrag erhält, Sitzkomfortlösungen für Fahrzeuge zu liefern, die außerhalb des koreanischen Marktes produziert und verkauft werden.

Bei dem Komfortsystem handelt es sich um ein kompaktes, vierfach verstellbares pneumatisches Lordosenstütze, die zwei Luftkammern mit einem integrierten elektronischen Pumpensystem zur Steuerung des Luftstroms kombiniert. So lässt sich die Tiefe und Höhe der Lordosenstütze präzise einstellen. Über die Lordosenstützen hinaus erweitert Forvia die bestehende Zusammenarbeit mit Hyundai-Kia auf die Lieferung von Sitzrahmen und -mechanismen. Dadurch wird die Produktion im Forvia-Werk im südkoreanischen Yeongcheon langfristig gesichert. Insgesamt unterhält Forvia in Südkorea vier Werke. (aum)

