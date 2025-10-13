Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Elektrischen Antriebseinheiten des Mercedes-Benz GLC aus Rumänien

aum – 13. Oktober 2025

Star Assembly, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mercedes-Benz AG, hat ihr Produktionsportfolio erweitert und offiziell mit der Montage der elektrischen Antriebseinheiten für den neuen, vollelektrischen Mercedes-Benz GLC begonnen. Sebeș ist das zweite Werk im globalen Produktionsnetzwerk, das die Mercedes-Benz Fahrzeugwerke mit elektrischen Antriebseinheiten versorgt.

Der Produktionsstandort arbeitet eng mit dem Werk Untertürkheim, dem Kompetenzzentrum für Antriebstechnologien, zusammen. Untertürkheim verantwortet die Produktion der Einheiten für den neuen CLA und zukünftiger Modelle im Top-End-Segment. Mit der Montage von elektrischen Antrieben steuert Sebeș Schlüsselkomponenten für die Produktion des vollelektrischen GLC bei, dessen Serienproduktion im nächsten Jahr im Mercedes-Benz Werk Bremen beginnt. Ab dem kommenden Jahr wird Sebeș auch das ungarische Mercedes-Benz Werk in Kecskemét, in dem die neue elektrische C-Klasse vom Band laufen wird, mit elektrischen Antrieben beliefern. (aum)

Weiterführende Links: Mercedes-Benz

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Blick in der Fertigung der elektrischen Antriebseinheit des Mercedes-Benz

Blick in der Fertigung der elektrischen Antriebseinheit des Mercedes-Benz

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Produktion der elektrischen Antriebseinheit des Mercedes-Benz GLC EDU im rumänischen Sebes.

Video: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

So mancher Mercedes-Benz wird zur Spielhalle mit "Need for Speed".
Auto-China: So mancher Mercedes-Benz wird zur Spielhalle
Mercedes-Benz GLC mit EQ-Technologie.
IAA 2025: Auf Wunsch auch vegan
Neue Mercedes-Front für den elektrischen GLC.
Mercedes-Benz erfindet den Kühler neu
Mercedes-Benz e-Acros 600 bei seiner Rückwärts-Rekordfahrt in der Motorsport-Arena in Oschersleben.
Nach dem Weltrekord ging es noch weiter
Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz verkauft weniger Autos

Audio

Hyundai Tucson startet ins neue Modelljahr - mehr Leistung, neue Antriebe, erweiterte Ausstattung

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren