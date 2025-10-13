Brennstoffzellen-Truck macht Station bei Mahle

Der Brennstoffzellen-Innovations-Truck des Lehrstuhls „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen machte am Freitag Station am Mahle-Hauptsitz in Stuttgart gemacht. Der Besuch diente dem Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaft und Technologie-Entwicklern in der Industrie. Mahle entwickelt seit Jahren Komponenten für Brennstoffzellenantriebe in Pkw und Nutzfahrzeugen. Komponenten des Technologiekonzerns stecken in allen elektrifizierten Trucks.

Gebaut wurde das RWTH-Truck im Rahmen des vom Bundesverkehrsministerium geförderten Forschungsprojekts „SeLv“, das an Trucks für die emissionsfreie Logistik im Schwerlastverkehr mittels Elektrifizierungsbaukasten arbeitet. Im vergangenen Jahr hatte Mahle das Gesamtsystem eines Brennstoffzellen-Lkw mit Brennstoffzellenperipherie, Thermomanagement und einer vollfunktionsfähigen Schwerlast-E-Achse präsentiert. (aum)



