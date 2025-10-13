Plötzlich im Schleudergang

Aquaplaning kann jeden treffen – unabhängig von Fahrerfahrung, Fahrzeugtyp oder Antrieb. Schon wenige Millimeter Wasser auf der Straße reichen, damit Reifen keinen Kontakt mehr zur Fahrbahn haben. Der Kontrollverlust kommt fast immer abrupt, ohne Vorwarnung und ohne Zeit zum Überlegen. Wer bei starkem Regen fährt, sollte mit Aquaplaning rechnen – und wissen, wie man richtig reagiert.

Wie Aquaplaning entsteht



Wenn sich auf der Fahrbahn ein Wasserfilm bildet, den die Reifen nicht mehr verdrängen können, verlieren sie die Bodenhaftung. Ursachen sind meist zu viel Wasser, zu geringes Reifenprofil oder eine zu hohe Geschwindigkeit. Das Fahrzeug „schwimmt“ dann auf – es lässt sich weder lenken noch bremsen.



Warnsignale rechtzeitig erkennen



Bei heftigem Regen steigt das Risiko deutlich. Wer aufmerksam fährt, bemerkt die Vorzeichen:

• Gischt oder Wasserfontänen der vorausfahrenden Fahrzeuge

• Ungewohnt lautes Wasserrauschen im Radkasten oder unter dem Fahrzeug

• Plötzlich leichtgängiges Lenkrad, ohne dass sich die Fahrtrichtung ändert

• Steigende Motordrehzahl, obwohl das Auto nicht beschleunigt



Diese Hinweise bedeuten: Die Reifen sind an ihrer Leistungsgrenze.



Richtig reagieren



Wenn das Auto aufschwimmt, kommt es auf Ruhe und Gefühl an:



• Fuß sofort, aber behutsam vom Gas nehmen

• Bei Schaltgetriebe: Kupplung treten, bei Automatik auf „N“

• Nicht lenken und nicht bremsen – sonst droht Schleudergefahr

• Lenkrad gerade halten und das Fahrzeug ausrollen lassen, bis die Reifen wieder greifen



Erst wenn wieder spürbar Kontakt zur Fahrbahn besteht, darf gebremst oder gelenkt werden – dann aber sehr sanft, da das Fahrzeug nicht immer in der gewünschten Richtung ausgleitet.



Aquaplaning vorbeugen



Regelmäßige Reifenpflege ist der beste Schutz. Ausreichendes Profil und korrekter Luftdruck sind entscheidend, um Wasser zu verdrängen. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern ist dafür zu wenig – alles unter vier Millimetern erhöht das Risiko deutlich.



Zudem gilt bei Nässe:



• Tempo reduzieren

• Abstand vergrößern

• Spurrillen und tiefe Wasserflächen meiden

• Musik, Podcasts oder Radio leiser stellen, um Fahr- und Wassergeräusche wahrzunehmen

(aum)

