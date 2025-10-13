Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Das Ziel für die Flotte der Servicefahrzeuge: Netto-Null-Bilanz

aum – 13. Oktober 2025

In Zusammenarbeit mit dem Technologie- und Namenspartner Petronas hatte sich das Team 2022 zum Ziel gesetzt, bei seiner Flotte der Renn- und Marketing-Lkw mit Verbrennungsmotoren in Europa zu reduzieren. Ziel ist eine Netto-Null-Bilanz. Dafür erhöhte des Team den Anteil an HVO100-Kraftstoffen, einem Drop-in-Biokraftstoff der zweiten Generation mit einer im Vergleich zum Standarddiesel Reduzierung der Emissionen um 81 Prozent. Bisheriges Ergebnis der Aktion: fast 1200 t weniger CO₂-Ausstoß.

Das Team hat sich nun das Ziel gesetzt, den Einsatz von HVO100 auch an Rennorten außerhalb Europas zu prüfen und die Nutzung der Mercedes-Benz Trucks E-Flotte in zukünftigen Europa-Saisons auszuweiten, um die Rolle der F1 als schnellstes Testlabor der Welt zu stärken. (aum)

Mehr zum Thema: , , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Servece-Lkw für Mercedes-AMG Petronas F1-Team mit HVO100-Biodiesel.

Servece-Lkw für Mercedes-AMG Petronas F1-Team mit HVO100-Biodiesel.

Photo: via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Die ADAC-Straßenwacht setzt zukünftig auf den neuen VW Caddy. Die Pannenhilfefahrzeuge werden nach Möglichkeit mit HVO100 betankt.
HVO hilft
Abgase.
Der ADAC wundert sich über das von der DUH gewählte Fahrzeug
Zapfsäulen.
Deutsche Umwelthilfe will alternative Kraftstoffe anschwärzen
Tanken.
HVO1000 verteuert das Tanken kaum
Volvo-Dieselmotor D4 (Archiv).
Öffentlicher Verkauf von HVO100 und B10 startet

Audio

Hyundai Tucson startet ins neue Modelljahr - mehr Leistung, neue Antriebe, erweiterte Ausstattung

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren