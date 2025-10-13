Das Ziel für die Flotte der Servicefahrzeuge: Netto-Null-Bilanz

In Zusammenarbeit mit dem Technologie- und Namenspartner Petronas hatte sich das Team 2022 zum Ziel gesetzt, bei seiner Flotte der Renn- und Marketing-Lkw mit Verbrennungsmotoren in Europa zu reduzieren. Ziel ist eine Netto-Null-Bilanz. Dafür erhöhte des Team den Anteil an HVO100-Kraftstoffen, einem Drop-in-Biokraftstoff der zweiten Generation mit einer im Vergleich zum Standarddiesel Reduzierung der Emissionen um 81 Prozent. Bisheriges Ergebnis der Aktion: fast 1200 t weniger CO₂-Ausstoß.

Das Team hat sich nun das Ziel gesetzt, den Einsatz von HVO100 auch an Rennorten außerhalb Europas zu prüfen und die Nutzung der Mercedes-Benz Trucks E-Flotte in zukünftigen Europa-Saisons auszuweiten, um die Rolle der F1 als schnellstes Testlabor der Welt zu stärken. (aum)



