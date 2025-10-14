Logo Auto-Medienportal
In Echtzeit passt sich der Gurt auf Insassen und Unfallschwere an

aum – 14. Oktober 2025

Der weltweit erste multi-adaptive Sicherheitsgurt, der im Januar 2026 mit dem neuen vollelektrischen Volvo EX60 eingeführt wird, nennt das renommierte „Time“-Magazin eine der besten Erfindungen des Jahres 2025. Der Automobilhersteller findet sich damit bereits das zweite Jahr in Folge auf der prestigeträchtigen Time-Liste der 300 außergewöhnlichsten Innovationen.

Bein multi-adaptiven Sicherheitsgurt wird die Gurtkraft mit Hilfe von Echtzeitdaten verschiedener Fahrzeugsensoren außen wie innen individuell angepasst. Berücksichtigt werden hierbei sowohl Merkmale wie Größe, Gewicht, Körperform und Sitzposition als auch die jeweilige Verkehrssituation. So wird beispielsweise bei größeren Insassen und einem schweren Unfall die Gurtkraft erhöht, um das Risiko einer Kopfverletzung zu verringern. Bei kleineren Insassen oder weniger schweren Unfällen wird die Gurtkraft dagegen verringert, um das Risiko von Rippenbrüchen zu minimieren. Die komplette Liste der ausgezeichneten Innovationen unter: https://time.com/collections/best-inventions-2025/7318547/volvo-multi-adaptive-safety-belt/ (aum)

Bauteile des multi-adaptiven Sicherheitsgurts.

Bauteile des multi-adaptiven Sicherheitsgurts.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

