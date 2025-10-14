GCOTY 2026: Das sind die Klassensieger

Die fünf Klassensieger beim „German Car of the Year 2026“ stehen fest: Eine Jury aus rund 40 deutschen und internationalen Motorjournalisten hat die Wahl unter allen Neuvorstellungen der vergangenen zwölf Monate getroffen.

Dabei wurde die Jury verjüngt, die Kategorien ergänzt: Hinzugekommen ist die Klasse „Budget“ für Fahrzeuge mit einem Einstandspreis von bis zu 25.000 Euro. Damit will die Jury in den Zeiten explodierender Kosten ein Signal für den erschwinglichen Individualverkehr setzen. Dies sind die Klassensieger:



Budget – Einstandspreis unter 25.000 Euro: Dacia Bigster

Compact – Einstandspreis 25.000-24.000 Euro: Skoda Elroq

Premium – Einstandspreis 40.000-70.000 Euro: Hyundai Ioniq 9

Luxury – Einstandspreis über 70.000 Euro: Cadillac Vistiq

Performance: Lucid Air Sapphire



Aus den fünf Klassensiegern wird bei ausgiebigen Testfahrten dann Deutschlands „Auto des Jahres“ gekürt. Die Entscheidung steht am 17. November fest. Unterstützt wird der Award von den Unternehmen Aitastic, AutoCom Associates, Bridgestone, Gentex, KST Motorenversuch und ZF. (aum)

