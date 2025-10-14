Ducati startet Förderprogramm für junge Talente

Ducati startet gemeinsam mit Moto-GP-Testfahrer Michele Pirro und Garage 51 die „V2 Future Champ Ducati Academy – Become the Next One". Das Projekt soll ab dem nächsten Jahr jungen Fahrern den Weg in den professionellen Motorsport eben und sie fördern. Das Programm findet im Rahmen CIV (Campionato Italiano Velocità), der World Ducati Week sowie ausgewählten Läufen der Superbike-WM statt. Das Rennformat umfasst Vorsaisontests, Qualifyings und jeweils zwei Rennen pro Veranstaltung mit der Panigale V2. Die technische Betreuung übernimmt Michele Pirro. (aum)



