Nissan fährt in Tokio groß auf

Beim Heimspiel der Japan Mobility Show 2025 in Tokio (Publikumstage: 31.10.–9.11.) fährt Nissan groß auf. Neben dem neuen Leaf und dem neuen Micra sowie dem überarbeiteten Ariya sind der in Europa nicht mehr erhältliche Patrol, die vierte Generation des Minivans Elgrand und das neue Kei-Car Roox mit hinteren Schiebetüren. Weitere Exponate sind der Skyline 400R Limited Edition, der überarbeitete Nissan X-Trail in der Version „Rock Creek“ und der leistungsstarke Fairlady Z sowie die für den chinesischen Markt konzipierte Limousine N7.

Auf Basis des Minivans Serena zeigt Nissan außerdem den Prototyp eines autonomen Fahrzeugs für Mobilitätsdienstleistungen. Dieses Modell ist Teil eines Pilotprogramms, das im November in der Nähe der Unternehmenszentrale in Yokohama startet. Ziel ist es, Lösungen für die Mobilitätsprobleme der immer älter werdenden Bevölkerung Japans zu finden.



Der Formel-E-Rennwagen von Nissan, mit dem Oliver Rowland in der vergangenen Saison Weltmeister wurde, wird ebenfalls auf dem Messestand ausgestellt. Mit der Teilnahme an der vollelektrischen Motorsportserie demonstriert Nissan die Möglichkeiten der Elektromobilität sowie die Rennsportkompetenz und die technologische Innovationskraft der Marke.



Nissan zeigt zudem das Potenzial von Elektrofahrzeugen für ein intelligenteres Energiemanagement: Besucher können verschiedene Lösungen für Vehicle-to-Home- (V2H) und Vehicle-to-Load- (V2L) kennenlernen. (aum)



